Психолог Артеменко указала на риски сосредоточения жизни вокруг детей

Многие родители видят в детях смысл жизни. Однако психолог и гештальт-терапевт Екатерина Артеменко предупредила о возможных опасностях такой установки в беседе с «Газетой.Ru».

«Люди не функция, а жизнь не геометрическая фигура», — отметила она. По ее словам, в течение жизни мы находим и теряем смыслы, и это нормально. Нельзя сводить жизнь к чему-то одному, даже если это собственный ребенок.

Успешное воспитание, по мнению психолога, заключается в подготовке детей к самостоятельной жизни. Важно, чтобы ребенок видел, как родитель живет свою жизнь с удовольствием и интересом.

Если же ребенок будет развиваться рядом с взрослым, который считает его главным смыслом, у него может возникнуть чувство вины и страх перед отдалением от родителей. В результате не произойдет хорошая сепарация, и ребенок либо будет стремиться все время опекать родителя, либо прервет с ним отношения.