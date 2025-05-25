Сегодня 00:47 Святая Троица. Как отметить один из главных христианских праздников 0 0 0 Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com Общество

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Православные христиане отметят 8 июня один из важнейших праздников — День Святой Троицы. Он наполнен глубоким богословским смыслом, объединяет церковные традиции и народные обычаи. В чем суть праздника и что категорически нельзя делать в этот день — в материале 360.ru.

Какого числа отметят Троицу в России В 2025 году День Святой Троицы выпадет на 8 июня. Дата праздника переходящая и зависит от Пасхи — Троицу отмечают на 50-й день после Воскресения Христова. В православной традиции этот день также называют Пятидесятницей, так как именно в этот срок на апостолов сошел Святой Дух. До прихода христианства в этот период отмечался древнеславянский праздник прощания с весной и встречи лета, посвященный богине Ладе. Седьмую неделю после Пасхи, которая оканчивается Троицей, в народе называли русальной, или «зелеными святками». Учение о Святой Троице Догмат о Святой Троице — один из центральных в христианстве. Он утверждает, что Бог един в трех лицах. Отец сотворил мир, Сын спас человечество, Святой Дух — утешитель, освящающий и укрепляющий верующих. Они не сливаются, но и не разделяются. Праздник Троицы подчеркивает действие Святого Духа, сошедшего на апостолов и давшего начало Церкви.

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Троица символизирует единство веры, силу Святого Духа и миссионерское призвание. Несмотря на различия, все христиане — часть одного тела Христова. Божественная благодать преображает человека, каждый верующий призван свидетельствовать о Христе. История и суть праздника Троицы для православных Событие, легшее в основу праздника, описано в Деяниях апостолов. После Вознесения Христа ученики ежедневно собирались в Иерусалиме, молились и читали Священное Писание. На 10-й день они услышали шум с небес и увидели огненные языки. Апостолы исполнились Святого Духа и начали говорить на разных языках, чтобы нести Благую Весть всем народам.

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Второй Вселенский Константинопольский церковный собор утвердил учение о трех ипостасях Бога в 381 году. Тогда же началось празднование Дня Святой Троицы. Традиции Троицы: что нужно делать На Руси хозяйки заранее украшали дом изнутри и снаружи. На стены вешали березовые ветви, пол застилали скошенной травой, на подоконниках раскладывали ароматную зелень и цветы. Девушки готовили яркие наряды, украшали голову венками из свежей зелени и шли по улице — потенциальные женихи и свекрови присматривались к невестам.

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Незамужние девушки проводили обряд завивания березы. Незадолго до праздника они находили в лесу молодое деревце и заплетали ветви в кольца, не ломая их. На Троицу возвращались и расплетали эти завитки. Был распространен также обряд кумления. Девушки подходили к березе и троекратно целовались через венок в форме кольца, тем самым обещая крепко дружить. Главное в этот день — побывать на праздничном богослужении. Накануне вечером служат всенощное бдение, а утром — литургию с чтением коленопреклоненных молитв, которые не звучат с Пасхи до Троицы. После службы семья должна собраться за праздничным столом с блинами, пирогами и яичницей.

Фото: Belkin Alexey/ news.ru / www.globallookpress.com

Как и в любой большой праздник, важно проявить любовь к ближним, помочь нуждающимся, навестить больных, помириться с теми, с кем в ссоре. Молитвы на Троицу В этот день особенно почитаются молитвы, обращенные к Святой Троице и Святому Духу. Тропарь праздника Благословен еси, Христе Боже наш, Иже премудры ловцы явлей, низпослав им Духа Святаго, и теми уловлей вселенную, Человеколюбче, слава Тебе. Кондак Егда снизшед языки слия, разделяше языки Вышний: егда же огненныя языки раздаяше, в соединение вся призва, и согласно славим Всесвятаго Духа. Молитва Святому Духу Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняяй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша. Что запрещено делать на Троицу Грехи в этот день особенно тяжки, поэтому не следует ссориться, сквернословить и завидовать. Запрещено игнорировать богослужение. В крайнем случае можно помолиться дома.

Фото: РИА «Новости»

Свадьбу на Троицу планировать не стоит. Канонического запрета на проведение венчания нет, но церкви все равно стараются их не проводить. Во-первых, в них идут праздничные богослужения, требующие много времени и сил, во-вторых, в двунадесятый праздник верующие должны сосредоточиться на вере и молитве, отодвинув мирское на задний план. По народным поверьям, запрещено заниматься тяжелым трудом, например работать в поле, затевать стройку, выметать сор из избы. Опасно ходить в лес и купаться, ведь на Троицу активизировалась нечистая сила. Народные приметы и обычаи на Троицу С праздником связано множество суеверий, часть которых имеет языческие корни. Сорванные в этот день травы считались целебными, их сушили и использовали в лечении. Березовые ветви, освященные в храме, ставили в доме для защиты от зла, умывание росой сохраняло красоту. Сватовство на Троицу вело к счастливой семейной жизни.

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Девушки гадали на женихов. Опускали в воду венки и наблюдали: к какому берегу примкнет, там и живет суженый. Если венок тонул, это сулило его владелице беду, плыл — скорое замужество. Срок до свадьбы отсчитывали по кукушкам — каждое «ку-ку» приравнивалось к годам, но если количество приближалось к сотне, засчитывали за день. Характер будущего супруга определяли, вытягивая с закрытыми глазами стебельки из букета трав. Полынь обещала в мужья бездельника, василек – заботливого, мята — спокойного, ромашка — неверного. Особенно везло тем, кто видел на Троицу радугу — признак здоровья и богатства. Хорошим знаком считалось промокнуть под дождем, это приносило исполнение желаний в течение года. Готовясь к севу, крестьяне следили за погодой. Считалось, что дождь на Троицу сулил хороший урожай грибов, ягод, зерновых, теплое лето и поздние заморозки, жара — засуху. Сильный ветер предупреждал о скудном урожае свеклы и моркови.