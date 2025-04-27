Священник раскрыл, кому и зачем нужно венчаться

Одним из торжественных и волнительных моментов в жизни каждой пары является венчание. Это Божие благословение, начинающееся с обряда в храме и продолжающееся всю жизнь супругов, объяснил РИА «Новости» священник Антоний Борисов.

Священнослужитель напомнил, что венчание является одним из семи церковных Таинств, которые «по нашей молитве совершает сам Господь».

«Венчание — это Божие благословение на брак. Верующие молитвенно просят благословение на всякое доброе дело, и уж тем более на столь важное и глобальное для определения дальнейшей траектории жизни», — пояснил он.

При этом он предостерег тех, кто венчается по иным мотивам. Этот обряд не гарантирует семейного счастья и гармонии в браке, так как многое зависит от самих супругов. И либо они будут верны друг другу, будут жить во «взаимном служении, любви к Богу и друг другу», либо могут навлечь на себя негативные последствия.

Священник подчеркнул, что супруги должны исключить не только физические измены, но также подобные мысли и желания. Кроме того, нужно стремиться к тому, чтобы в супружеском союзе родились дети.

Ранее священник Антоний Борисов объяснил, почему не стоит выпекать куличи в форме храма. По его словам, это не грех, но излишество, от которого лучше отказаться.