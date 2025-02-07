В Госдуме хотят сделать Пасху и День Святой Троицы выходными днями
Депутат Гусев: Пасху и День Святой Троицы нужно сделать выходными днями
Законопроект о том, чтобы Пасха и День Святой Троицы сделать официальными выходными днями, разработают в Госдуме. Об этом РИА «Новости» заявил депутат от фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрий Гусев.
«День Святой Троицы и Пасха — это не просто праздники, а светлые моменты жизни, наполненные радостью, душевным теплом и семейными традициями», — поделился своим отношением к этим церковным праздникам парламентарий.
По его словам, депутаты подготовят и внесут этот законопроект в Думу, чтобы сделать эти дни еще более значимыми, дав людям дополнительный выходной в понедельник, следующий за этими воскресными праздниками.
Как считает Гусев, таким образом каждый человек сможет сосредоточиться на по-настоящему важных вещах — на вере, и провести больше времени с близкими в тепле и уюте семейного очага.
«Так мы укрепим традиции, преумножив их смысл для наших детей и будущих поколений», — подчеркнул депутат.
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