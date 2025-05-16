Стамбульский переговорщик. Почему Россию в Турции снова представляет Мединский

Владимир Мединский вновь возглавил российскую делегацию на прямых переговорах с Украиной. В этом качестве помощник президента уже работал в 2022 году, но тогда мирный процесс сорвался. Почему его снова отправили разговаривать с Киевом и чем он занимался ранее, разбирался 360.ru.

Переговоры России и Украины в 2022 году Первые встречи российских и украинских дипломатов состоялись вскоре после начала СВО. Участники делегаций сначала вели переговоры в Белоруссии, а затем разговаривали в формате видеоконференции. В конце марта 2022 года делегаты встретились с украинскими представителями в Стамбуле, но в мае переговорный процесс прервали и диалог между сторонами фактически прекратился. Главой делегации тогда был Владимир Мединский. Также в нее включили Леонида Слуцкого, заместителя министра обороны Александра Фомина, заместителя министра иностранных дел Андрея Руденко и Бориса Грызлова. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков тогда объяснял, что Мединского назначили главой делегации из-за его профессиональных качеств и высокой экспертной подготовки. Также Песков подчеркнул, что помощник президента обладает необходимыми деловыми компетенциями и значительным опытом.

Фото: РИА «Новости»

Краткая биография Мединского Мединский родился 18 июля 1970 года в городе Смела в Черкасской области Украинской ССР. Его мать была врачом-педиатром, а отец занимал должность в Министерстве обороны. В 1980-х семья переехала в Москву. После школы поступил в МГИМО, успешно окончил его в 1992 году, а в 1994-м завершил обучение в аспирантуре. После продолжил научную деятельность, занимался преподаванием и получил ученую степень — стал доктором политических наук. С 1991 по 1992 год Мединский стажировался в посольстве СССР в Вашингтоне. Известно, что он владеет английским и чешским языками. С 1998 по 1999 год будущий помощник президента работал советником по связям с общественностью руководителя Федеральной службы налоговой полиции Георгия Бооса, после чего стал главой управления в центральном избирательном штабе блока «Отечество — Вся Россия». В начале нулевых Мединского назначили на должность президента Российской ассоциации по связям с общественностью. С 2010 по 2012 год он был членом комиссии по противодействию фальсификации российской истории. В 2012-м чиновника назначили доверенным лицом Владимира Путина и в том же году — министром культуры. Эту должность он покинет через восемь лет, после чего станет помощником президента.

Мы рассматриваем эти переговоры как продолжение мирного процесса в Стамбуле. Владимир Мединский

Почему Мединского снова отправили в Стамбул В 2025 году помощник главы государства снова возглавил российскую делегацию на переговорах в Стамбуле. На встрече с журналистами в Генконсульстве России в Стамбуле Мединский подчеркивал, что дипломаты хотят добиться долгосрочного мира, а также устранить первопричины конфликта. Он напомнил, что переговорный процесс в 2022 году остановился по требованию Украины и делегация возобновит его. По его словам, дипломаты настроены на серьезную профессиональную работу. Теперь решение снова сделать Мединского главой делегации объясняют позицией Кремля продолжить начатое в Стамбуле три года назад. «Почему его вновь назначили? Потому что Путин неоднократно говорил о том, что Россия будет продолжать переговоры в Стамбуле, которые были прерваны весной 2022 года по инициативе украинской стороны и стоящих за ней западных кураторов», — пояснил в беседе с aif.ru политолог Сергей Марков. По его оценке, помощник президента, вне всяких сомнений, очень опытный переговорщик. Реакция на состав делегации Президент Украины Владимир Зеленский критически высказался о российских дипломатах, которых направили на переговоры. Он назвал состав делегации «бутафорским» и усомнился в наличии у нее мандата для принятия решений. «Из того, что мы видим, это больше похоже на бутафорский уровень. Мы подумаем, что будем делать и какие будут наши дальнейшие шаги, после разговора с президентом Эрдоганом», — отметил политик. По его словам, Украина перед переговорами оценит уровень российской делегации. Мединский ответил на критику Зеленского. «Наша официальная делегация утверждена распоряжением президента. И она обладает всеми необходимыми компетенциями и полномочиями для ведения переговоров», — подчеркнул он. Слова украинского лидера прокомментировала и официальный представитель МИД Мария Захарова. Она предположила, что Зеленский хочет устроить шоу вокруг встречи в Стамбуле, и обратила внимание на противоречия в заявлениях украинского руководства.

Скоро уже сутки, как российская делегация в Стамбуле. Ждет, пока клоун навыступается, галлюциногены его отпустят, и он позволит тем, кому три года запрещал, приступить к переговорам. Мария Захарова

Также дипломат подтвердила, что представители российской делегации являются профессионалами и могут обсуждать любую тему. Как проходят переговоры в Стамбуле: день второй Мединский еще 15 мая заявил, что российская делегация готова к работе и будет ждать представителей Украины, которые так и не явились в четверг, начиная с 10:00 16 мая. Сегодня появились данные, что встреча делегаций стартует после полудня. Также известно, что в Стамбул прилетел госсекретарь США Марко Рубио.