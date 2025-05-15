Приехали профессионалы. Какие темы могут обсуждать делегаты в Стамбуле

Захарова: делегаты в Стамбуле могут и готовы обсуждать с Украиной любые темы

Российские и украинские делегаты могут обсуждать в Стамбуле вопросы боевых действий, международного права и многие другие. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, которую процитировало РИА «Новости» .

«Приехали высочайшие профессионалы, готовые и способные вести разговор на все темы», — отметила она.

В состав российской делегации входят помощник президента России Владимир Мединский в качестве ее главы, а также замминистра иностранных дел Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба адмирал Игорь Костюков и замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин.

Пока что диалог не начался. Переговорщики приехали в российское генконсульство в Стамбуле, где Мединский сделал заявление для прессы.