Захарова заявила, что делегация России в Стамбуле готова к работе

Российская делегация в Стамбуле готова к работе. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщил ТАСС .

«Российская делегация вчера в составе профессионалов высшей категории, представляющих и дипломатию, и оборонное ведомство, и международники-правовики входят в ее состав, вылетела, прибыла на место и готова к работе», — сказала дипломат журналистам.

Захарова подчеркнула, что российские переговорщики нацелены на обсуждение условий прочного и долгосрочного мира. Захарова также предположила, что Украина хочет устроить шоу вокруг переговоров. Она обратила внимание на противоречивые заявления украинского правительства.

Россию на переговорах представят помощник президента Владимир Мединский, замглавы МИД Михаил Галузин, начальник Главного управления Генштаба Игорь Костюков и замминистра обороны Александр Фомин. Делегация прибыла в генконсульство в Стамбуле, чтобы дать заявление для прессы.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что не примет участия в переговорах с Россией. Президент сказал, что Украина отправляет делегацию в Стамбул из уважения к президентам США и Турции — Дональду Трампу и Реджепу Тайипу Эрдогану. Делегацию России Зеленский назвал бутафорской.