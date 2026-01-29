Почти три года назад произошла история, потрясшая всю страну. Пилот Сергей Белов сумел посадить неисправный пассажирский самолет Airbus A320 на пшеничном поле под Новосибирском. Все 167 человек на борту остались живы. Поначалу его называли героем, но потом командир воздушного судна превратился в фигуранта уголовного дела. В начале 2026 года и вовсе появилась информация, что к Белову подали иск на 119 миллионов рублей.

Посадка, изменившая все Рейс Сочи — Омск, 12 сентября 2023 года. На борту лайнера авиакомпании «Уральские авиалинии» — 161 пассажир, среди которых 23 ребенка, и шесть членов экипажа. При заходе на посадку в Омске сработала сигнализация: низкий уровень жидкости в одной из гидросистем. Позже выяснится, что причиной стал разрыв некачественного гидравлического шланга. Командир воздушного судна Сергей Белов принял решение об уходе на второй круг, но ситуация не поменялась. Перед экипажем возникла дилемма: садиться в Омске на короткую ВПП с боковым ветром при неполной уверенности в работе тормозов и механизации крыла или же искать альтернативу. Пилоты выбрали перенаправление в Новосибирск, где есть две длинные независимые полосы. Но судьба подготовила еще один вызов. Из-за незакрывшихся створок шасси расход топлива оказался выше расчетного. К тому же ухудшалась погода, и вскоре стало ясно, что до Новосибирска не дотянуть, а возвращаться в Омск поздно.

Фото: РИА «Новости»

Единственным выходом было искать площадку для вынужденной посадки. Среди лесов Новосибирской области экипаж нашел ровное пшеничное поле. Белов перевел управление в ручной режим, и все удалось. Никто не погиб и не получил серьезных травм. За медицинской помощью обратились только пять пассажиров, но они жаловались только на ушибы и поднявшееся давление. Волна признания и первый удар Первая реакция профессионального сообщества и общественности — восхищение. Занимавший тогда должность генерального директора «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов высоко оценил действия экипажа и назвал их обоснованными.

Люди не растерялись, приняли грамотное решение и выполнили сложную посадку. Выполнили ее хорошо. Сергей Скуратов

Спасшиеся пассажиры публично благодарили пилотов, в соцсетях распространялся поток поддержки, а Белова называли героем. Казалось бы, история с благополучным концом. Но уже через несколько месяцев началось совсем иное. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Правоохранители пришли к выводу, что причиной аварийной посадки стали ошибочные действия пилота.

Фото: РИА «Новости»

По версии следствия, необходимости приземляться в поле не было — можно было сесть в Омске. Ущерб авиакомпании оценили почти в 119 миллионов рублей. Началась судебная тяжба. Ход расследования возмутил Белова. В беседе с «Российской газетой» он указал на странное назначение следователем экспертизы в частной организации из Нижнего Новгорода. «Производство экспертизы действий экипажа было поручено лицу, которое не только не проходило подготовку для полетов на самолетах Airbus А320, но даже не имеет свидетельства пилота, с которым можно было бы работать на самом маленьком реактивном самолете. То есть наши действия оценивал пилот кукурузника», — заявил он. Раскол в профессиональной среде В профессиональной среде на фоне происходящего стали звучать разные мнения. Заслуженный пилот России Юрий Сытник разделил официальную позицию Следкома, о чем сказал в беседе с NEWS.ru.

Никакой критической ситуации не было, произошел отказ одной из трех гидросистем. Однако это не создает проблем при приземлении. Надо было сажать самолет в Омске. Юрий Сытник

Эксперт прямо сказал, что не считает Белова героем. По его мнению, пассажиров и членов экипажа в тот день спасли исключительно высшие силы и везение. Вероятность, что самолет разобьется, была очень велика. В то же время многие другие авиационные эксперты встали на защиту командира Airbus А320, указав, что решение принималось в условиях дефицита времени и высокого стресса, а также при противоречивых сигналах систем. И главный критерий — сохранение жизней — был выполнен.

Фото: РИА «Новости»

Курьер, а не пилот? Без последствий для экипажа все-таки не обошлось. В апреле 2024 года Белов уволился из «Уральских авиалиний» по собственному желанию. Второй пилот — Эдуард Семенов — устроился работать в такси, после того как семейные сбережения иссякли. В январе 2026-го Mash сообщил, что Белов тоже якобы ушел из профессии. По информации телеграм-канала, он устроился курьером, чтобы выжить самому и помогать матери, которая страдает от тяжелых проблем со здоровьем. Кроме того, те самые 119 миллионов ущерба хотят взыскать именно с Сергея. У мужчины, разумеется, нет такой суммы. Впрочем, сам пилот опроверг распространившиеся в СМИ сообщения. В беседе с РИА «Новости» он заявил, что они не имеет ничего общего с реальностью. «С чего вы взяли, что я работаю не по профессии? То курьером, то непонятно где. Для чего эту информацию придумывать и выкладывать… Я не даю никому информацию», — сказал он. Новости о многомиллионном иске тоже не нашли подтверждения. В пресс-службе «Уральских авиалиний» заявили, что у перевозчика нет никаких финансовых претензий к Белову.

Фото: РИА «Новости»

За Белова заступились в Госдуме Судьбой пилота на фоне ажиотажа в СМИ озаботились в Госдуме. Председатель комитета ГД по по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что вместо создания трудностей Белову нужно вручить награду. Что касается материального ущерба, то на эти случаи, по словам депутата, необходимо предусмотреть дополнительную страховку для работников определенных сфер. «Считаю, что в обязательном порядке такая категория работников должна иметь дополнительную страховку, покрывающую все риски. Такая законодательная инициатива была направлена в правительство. Это поправки в трудовое законодательство», — сказал Нилов «Ленте.ру».

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов добавил, что никакие судебные разбирательства не должны сказываться на профессиональной деятельности Белова. В своем телеграм-канале парламентарий заявил, что попросил вмешаться в ситуацию Росавиацию.

Шокирован новостью, что Сергея Белова — пилота, совершившего героическую посадку в поле и спасшего жизни 167 человек, — теперь пытаются уничтожить финансово: с него требуют 119 миллионов рублей. Обратился в Росавиацию. Предлагаю в случае удовлетворения судом иска о взыскании с Белова этой огромной суммы — государство должно взять на себя эти расходы. Борис Чернышов

Также, по словам Чернышова, необходимо немедленно вернуть Белова к летной работе, тем более что все эти судебные тяжбы не имеют никакого отношения к его профессиональному мастерству. «Уверен, любая авиакомпания посчитает за честь принять такого специалиста на работу. Необходимо провести его внеочередную аттестацию, независимо подтвердить уровень летной подготовки — и он снова будет в небе», — заключил он.