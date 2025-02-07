Самолет на пшеничном поле под Новосибирском распилили

Shot: завершился разбор самолета на пшеничном поле под Новосибирском

Самолет «Уральских авиалиний» на пшеничном поле под Новосибирском распилили. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Сегодня завершился разбор воздушного судна Airbus A320, который экстренно приземлился в поле в сентябре 2023 года. Пригодные детали будут использовать по назначению, поврежденные запчасти отправят на утилизацию.

Самолет полностью разобрали за полгода. Изначально его хотели восстановить, но это оказалось финансово невыгодно.

В январе специалисты демонтировали реверсы, двигатели и капоты, а также сняли всю электронику: датчики, компьютеры и антенны. Инженеры сняли внутренние элементы пассажирского салона и кабины пилота.

Экипаж Airbus A320 принял решение об аварийной посадке из-за нехватки топлива. Год спустя после ЧП начались работы по разбору лайнера.

По словам авиаэксперта Михаила Вахнеева, экипаж допустил серьезные ошибки. Пилоты не рассчитали топливо и не заметили выпущенное шасси.