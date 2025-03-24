Посадившего Airbus 320 в поле под Новосибирском второго пилота уволили

Второй пилот севшего на поле под Новосибирском А320 остался без работы

Фото: РИА «Новости»

Авиакомпания «Уральские авиалинии» уволила второго пилота самолета Airbus А320 Эдуарда Семенова, посадившего лайнер на пшеничное поле под Новосибирском. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Там пояснили, что врачебно-летная экспертная комиссия признала Семенова негодным к выполнению работы пилота на коммерческих рейсах. Занять должность в наземных службах перевозчика он не захотел. В результате «Уральские авиалинии» уволили пилота в минувший четверг, 20 марта.

Командир экипажа Сергей Белов сам ушел с работы по собственному желанию после окончания расследования происшествия. Семенов все это время находился в отпуске без содержания. При этом супруга второго пилота утверждала, что муж намерен вернуться к работе в небе и проходит дополнительное обучение.

Летевший из Сочи в Омск Airbus A320 «Уральских авиалиний» сел на поле под Новосибирском в конце сентября 2023 года. Экипаж подал сигнал тревоги из-за проблемы гидравлической системы. Командир решил, что приземлиться в аэропорту Омска невозможно из-за недостаточной длины взлетно-посадочной полосы, и направил борт в Новосибирск. Долететь до новой точки лайнер не смог из-за нехватки горючего, и его посадили в поле.

Первое расследование Росавиации установило, что к посадке самолета на не предназначенной для этого площадке привела ошибка пилотов, не правильно оценивших положение шасси, а также неверный расчет расхода топлива. Все эти факторы послужили поводом для необоснованного решения по уходу на запасной аэродром.

В ноябре того же года начальник Западно-Сибирского межрегионального территориального управления Росавиации Вячеслав Федоров инициировал новое расследование «в связи с вновь открывшимися обстоятельствами». Что скрывалось за этой формулировкой, неизвестно.

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