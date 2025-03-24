Посадившего Airbus 320 в поле под Новосибирском второго пилота уволили

Второй пилот севшего на поле под Новосибирском А320 остался без работы

Авиакомпания «Уральские авиалинии» уволила второго пилота самолета Airbus А320 Эдуарда Семенова, посадившего лайнер на пшеничное поле под Новосибирском. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

Там пояснили, что врачебно-летная экспертная комиссия признала Семенова негодным к выполнению работы пилота на коммерческих рейсах. Занять должность в наземных службах перевозчика он не захотел. В результате «Уральские авиалинии» уволили пилота в минувший четверг, 20 марта.

Командир экипажа Сергей Белов сам ушел с работы по собственному желанию после окончания расследования происшествия. Семенов все это время находился в отпуске без содержания. При этом супруга второго пилота утверждала, что муж намерен вернуться к работе в небе и проходит дополнительное обучение.

Летевший из Сочи в Омск Airbus A320 «Уральских авиалиний» сел на поле под Новосибирском в конце сентября 2023 года. Экипаж подал сигнал тревоги из-за проблемы гидравлической системы. Командир решил, что приземлиться в аэропорту Омска невозможно из-за недостаточной длины взлетно-посадочной полосы, и направил борт в Новосибирск. Долететь до новой точки лайнер не смог из-за нехватки горючего, и его посадили в поле.

Первое расследование Росавиации установило, что к посадке самолета на не предназначенной для этого площадке привела ошибка пилотов, не правильно оценивших положение шасси, а также неверный расчет расхода топлива. Все эти факторы послужили поводом для необоснованного решения по уходу на запасной аэродром.

В ноябре того же года начальник Западно-Сибирского межрегионального территориального управления Росавиации Вячеслав Федоров инициировал новое расследование «в связи с вновь открывшимися обстоятельствами». Что скрывалось за этой формулировкой, неизвестно.