«Уральские авиалинии» отказались от иска к пилоту после посадки в поле

«Уральские авиалинии» не предъявили иск к пилоту, посадившему самолет в поле

Авиакомпания «Уральские авиалинии» не стала предъявлять иск к пилоту Сергею Белову после посадки самолета в поле в Новосибирской области в 2023 году. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе перевозчика.

«Белов уволился из авиакомпании по собственному желанию. У авиакомпании к нему нет финансовых претензий. Мы ему не предъявляли иски имущественного характера. Не было исков, это недостоверная информация», — подчеркнули в пресс-службе.

Лайнер «Уральских авиалиний» 12 сентября 2023 года сел на пшеничное поле в 180 километрах от Новосибирска. На борту находился 181 пассажир, никто их них серьезно не пострадал, пятеро попросили помощи врачей из-за повышения артериального давления и ушибов.

В СМИ появлялась информация, что Белову предъявили обвинения в нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, сумму ущерба оценили в 119 миллионов рублей. Пилота попросили уволиться по собственному желанию.