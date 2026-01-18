Собаки на лапах разносят заразу: полный гайд по гигиене питомца после зимней прогулки
Профессор Гламаздин: совместный с питомцем сон несет риски заражения
Молодая россиянка провела два месяца в больницах с тяжелым кожным недугом после регулярных ночевок в постели с питомцем — собакой породы джек-рассел-терьер, лапы которой после прогулок мыли лишь водой. Как сделать проживание с домашним животным безопасным для собственного здоровья, разбирался 360.ru.
Невидимая угроза: что может приехать на лапах и шерсти
Профессор, доктор ветеринарных наук Игорь Гламаздин в беседе с 360.ru назвал совместный сон с питомцем фактором риска. По его словам, случай владелицы джек-рассел-терьера, вероятно, стал примером заражения зоонозным заболеванием.
Риск передачи резко возрастает при тесном контакте: происходит обмен микрофлорой через шерсть, слюну, чешуйки кожи и возможные выделения.
Угрозы можно разделить на несколько категорий.
- Паразитарные болезни. Это не только блохи. Микроскопические клещи, вызывающие саркоптоз (собачью чесотку), могут провоцировать у человека псевдочесотку — сильный зуд и папулезную сыпь. Дерматофития, или стригущий лишай, передается через споры грибка на шерсти.
- Бактериальные инфекции. Врач-дерматолог Юлия Галлямова обратила внимание 360.ru на то, что у животных иная, более сильная антибактериальная защита, чем у человека. Питомцы могут быть носителями стафилококков, пастерелл, кампилобактера, которые при ослабленном иммунитете хозяина способны вызвать серьезные кожные поражения или кишечные расстройства.
- Аллергические реакции. Шерсть, перхоть и слюна — мощные аллергены. Постоянный контакт во сне может усугублять атопический дерматит, ринит и астму.
Пускать ли животных в кровать?
Ответ специалистов однозначен — лучше не делать этого, чтобы избежать лишних угроз. Особенно опасным совместный с питомцами сон может быть для определенных категорий людей.
«Группы высокого риска, которым строго не рекомендуется: дети до пяти лет, пожилые люди, беременные женщины, лица с иммунодефицитом (ВИЧ, химиотерапия), аллергики и астматики, люди с открытыми ранами или кожными заболеваниями», — пояснил Гламаздин.
Если все же решено пускать животное в постель, необходимо соблюдать обязательные меры предосторожности:
- Регулярная обработка от паразитов и ежегодный осмотр у ветеринара.
- Тщательная гигиена после каждой прогулки
- Частая стирка постельного белья при температуре 60 градусов и выше.
- Запрет на облизывание лица и открытых ран хозяина.
Как правильно мыть лапы собаке и почему это особенно важно зимой
По словам Гламаздина, зимняя процедура критически важна из-за реагентов, которые вызывают химические ожоги подушечек лап, а при вылизывании — отравление. Ежедневная чистка лап — обязательный ритуал ответственного владельца городской собаки.
Что понадобится
- Емкость с теплой водой или портативная мойка для лап.
- Специализированный мягкий шампунь для лап или гипоаллергенное мыло.
- Мягкая губка/щетка и полотенце.
- Защитный крем/воск для подушечек лап.
Пошаговая процедура
- Механическая очистка. Перед входом в дом удалите крупные комки снега и льда между пальцами лап собаки руками в перчатках.
- Промывание. Промойте лапы в тазу или под струей теплой воды, тщательно обрабатывая подушечку, межпальцевое пространство и верхнюю часть.
- Использование моющего средства. Нанесите немного шампуня на губку и аккуратно обработайте все поверхности лапы. Важно: одной воды недостаточно для смыва химических реагентов.
- Тщательное ополаскивание. Полностью смойте шампунь чистой водой. Его остатки могут вызвать раздражение.
- Сушка. Насухо вытрите лапы полотенцем, включая область между пальцами. Влажность — идеальная среда для грибка.
- Уход. При необходимости нанесите тонкий слой защитного крема или воска на подушечки для смягчения и создания барьера.
Дополнительные меры
- Для длительных прогулок используйте защитную обувь для животных.
- Перед выходом на улицу можно наносить защитный воск, который создаст барьерную пленку и облегчит последующую очистку.
- В качестве экстренной помощи подойдут влажные салфетки для гигиены лап, но они не заменяют полноценного мытья.