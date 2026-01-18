Собаки на лапах разносят заразу: полный гайд по гигиене питомца после зимней прогулки

Профессор Гламаздин: совместный с питомцем сон несет риски заражения

Молодая россиянка провела два месяца в больницах с тяжелым кожным недугом после регулярных ночевок в постели с питомцем — собакой породы джек-рассел-терьер, лапы которой после прогулок мыли лишь водой. Как сделать проживание с домашним животным безопасным для собственного здоровья, разбирался 360.ru.

Невидимая угроза: что может приехать на лапах и шерсти

Профессор, доктор ветеринарных наук Игорь Гламаздин в беседе с 360.ru назвал совместный сон с питомцем фактором риска. По его словам, случай владелицы джек-рассел-терьера, вероятно, стал примером заражения зоонозным заболеванием.

Риск передачи резко возрастает при тесном контакте: происходит обмен микрофлорой через шерсть, слюну, чешуйки кожи и возможные выделения.

Угрозы можно разделить на несколько категорий.

Пускать ли животных в кровать?

Ответ специалистов однозначен — лучше не делать этого, чтобы избежать лишних угроз. Особенно опасным совместный с питомцами сон может быть для определенных категорий людей.

«Группы высокого риска, которым строго не рекомендуется: дети до пяти лет, пожилые люди, беременные женщины, лица с иммунодефицитом (ВИЧ, химиотерапия), аллергики и астматики, люди с открытыми ранами или кожными заболеваниями», — пояснил Гламаздин.

Если все же решено пускать животное в постель, необходимо соблюдать обязательные меры предосторожности:

Как правильно мыть лапы собаке и почему это особенно важно зимой

По словам Гламаздина, зимняя процедура критически важна из-за реагентов, которые вызывают химические ожоги подушечек лап, а при вылизывании — отравление. Ежедневная чистка лап — обязательный ритуал ответственного владельца городской собаки.

Что понадобится

Пошаговая процедура

Дополнительные меры

