Собаки на лапах разносят заразу: полный гайд по гигиене питомца после зимней прогулки

Молодая россиянка провела два месяца в больницах с тяжелым кожным недугом после регулярных ночевок в постели с питомцем — собакой породы джек-рассел-терьер, лапы которой после прогулок мыли лишь водой. Как сделать проживание с домашним животным безопасным для собственного здоровья, разбирался 360.ru.

Профессор, доктор ветеринарных наук Игорь Гламаздин в беседе с 360.ru назвал совместный сон с питомцем фактором риска. По его словам, случай владелицы джек-рассел-терьера , вероятно, стал примером заражения зоонозным заболеванием.

Риск передачи резко возрастает при тесном контакте: происходит обмен микрофлорой через шерсть, слюну, чешуйки кожи и возможные выделения.

Аллергические реакции. Шерсть, перхоть и слюна — мощные аллергены. Постоянный контакт во сне может усугублять атопический дерматит, ринит и астму.

Бактериальные инфекции. Врач-дерматолог Юлия Галлямова обратила внимание 360.ru на то, что у животных иная, более сильная антибактериальная защита, чем у человека. Питомцы могут быть носителями стафилококков, пастерелл, кампилобактера, которые при ослабленном иммунитете хозяина способны вызвать серьезные кожные поражения или кишечные расстройства.

Паразитарные болезни. Это не только блохи. Микроскопические клещи, вызывающие саркоптоз (собачью чесотку), могут провоцировать у человека псевдочесотку — сильный зуд и папулезную сыпь. Дерматофития, или стригущий лишай, передается через споры грибка на шерсти.

Угрозы можно разделить на несколько категорий.

Пускать ли животных в кровать?

Ответ специалистов однозначен — лучше не делать этого, чтобы избежать лишних угроз. Особенно опасным совместный с питомцами сон может быть для определенных категорий людей.

«Группы высокого риска, которым строго не рекомендуется: дети до пяти лет, пожилые люди, беременные женщины, лица с иммунодефицитом (ВИЧ, химиотерапия), аллергики и астматики, люди с открытыми ранами или кожными заболеваниями», — пояснил Гламаздин.

Если все же решено пускать животное в постель, необходимо соблюдать обязательные меры предосторожности: