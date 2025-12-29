Минсельхоз Подмосковья напомнил о правилах безопасного выгула собак зимой

Зимой дороги и тротуары обрабатывают ото льда специальными реагентами. В этот период важно уделять особое внимание здоровью домашних питомцев. Так, перед прогулкой с собакой важно позаботиться о мерах защиты, напомнили подмосковные ветеринары.

Уберечь своего питомца во время прогулки можно с использованием специальных защитных средств для лап. Они часто основаны на воске или вазелине, которые создают на коже плотную водонепроницаемую пленку. Она защищает не только от реагентов, но и от вредных веществ.

«При нанесении защитного средства важно равномерно распределить его по всей поверхности подушечек лап и межпальцевых промежутков, тщательно обработать все участки. Также рекомендуется обувать собаку перед выходом на улицу. В случае неудобства или неприятия обуви питомцем, следует постепенно прививать его к ботинкам, начиная носить их дома, чтобы обеспечить комфорт и безопасность», — пояснили в Минсельхозе Подмосковья.

Владельцам собак также порекомендовали тщательно подходить к выбору мест для прогулки. Следует использовать специально оборудованные площадки, где поверхности не обрабатывают реагентами. По возвращению домой важно тщательно вымыть питомца, уделив особое внимание лапам и животу.

Кроме того, ветеринары напомнили о важности регулярного профосмотра животных.

Узнать местонахождение ближайшей госветклиники можно по телефону +7 (495) 668-01-25 или на сайте «МОй АПК». Написать на осмотр доступна через «Госуслуги».