В Вологодской области доберман отказался выходить из дома из-за мощных сугробов

В Вологодской области выпало столько снега, что многие питомцы даже отказываются выходить на улицу. Об этом 360.ru рассказала жительница деревни Цибино, расположенной возле Белозерска.

Она сообщила, что ее пес передумал гулять, когда увидел за дверью огромные сугробы. Поведение ошарашенного снегопадом добермана попало на видео.

«Погулять не получилось. Пес вообще к дверям не пошел», — подчеркнула женщина.

Аномальные снегопады также обрушились на Подмосковье. Циклон «Фрэнсис» принес в область метели и гололедицу, поэтому профильные службы перевели на усиленный режим. Несмотря на снежный шторм, общественный транспорт продолжает работать штатно.

По прогнозам синоптиков, высота сугробов в регионе может достигать более 50 сантиметров. Водителей призвали по возможности пересесть на общественный транспорт и не создавать помехи для уборки улиц.