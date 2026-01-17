Россиянка два месяца провела в больницах из-за собаки в постели

Девушка заразилась крапивницей после сна в одной постели со своей собакой. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Однажды ночью россиянка проснулась от сильного зуда, а утром обнаружила покраснения и язвы по всему телу. Она сразу отправилась в больницу, где ей назначили анализы и отправили на госпитализацию. В стерильных условиях симптомы прошли, но по возвращении домой снова вернулись.

Тогда под подозрение попал питомец девушки — собака породы джек-рассел-терьер. Она отвезла пса к ветеринару, и выяснилось, что тот принес с улицы инфекцию на лапах.

Несмотря на то, что владелица мыла свою любимицу водой после каждой прогулки, этого оказалось недостаточно. Ветеринары рассказали, как правильно очищать лапы собаки и посоветовали специальные средства. Благодаря принятым мерам спустя время крапивница у девушки сошла на нет.

Ранее исследователь Дэбора Л. Уэллс заявила, что собаки помогают улучшить здоровье человека. Она заявила, что общение с ними помогает бороться со стрессом и тревожностью.