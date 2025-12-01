Сегодня 13:41 Смерть в тайге и хеппи-энд в Америке: как в деле Усольцевых появились украинские беженцы 0 0 0 Фото: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Красноярского края/ВКонтакте Общество

США

Природа

Волонтеры

Побеги

Семья

Красноярский край

Тайна исчезновения семьи Усольцевых — Сергея, Ирины и их маленькой дочери — продолжает будоражить общественность и ставить в тупик профессиональных спасателей и волонтеров. С роковой даты 28 сентября, когда они отправились в казавшийся безобидным поход к скале Буратинка в Партизанском районе Красноярского края, прошло больше двух месяцев. И все большую популярность набирает версия о том, что Усольцевы пропали намеренно, скрываясь от долгов.

Стихия против поисковиков Еще в конце ноября в районе Кутурчинского Белогорья, где сосредоточены основные усилия, резко ухудшилась погода. Спасательные формирования официально объявили о наступлении крайне неблагоприятных условий: шквалистый ветер до 25 метров в секунду и сильнейшая гололедица. Для обычного человека это повод остаться дома. Для поисковиков, работающих в горно-таежной местности, — это прямые риски для жизни и серьезное препятствие. Темпы операции вынужденно снизились. «Следы, уверен, можно будет обнаружить не раньше мая, когда сойдет снег», — заявил в интервью aif.ru волонтер и альпинист Алексей Кулеш. Таким образом, активную фазу наземных поисков фактически приостановили до весны. Вся надежда на то, что растаявший снег обнажит улики, скрытые сейчас под его покровом.

Фото: ГУ МЧС России по Красноярскому краю

Почему бессильны технологии? За время операции активно использовались беспилотные летательные аппараты, способные обследовать огромные и труднодоступные площади. Однако прорыву помешала суровая география. Основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев пояснил aif.ru: дроны эффективны на открытых пространствах — в степях, над водой или у обрывов. Но в густой тайге, где кроны деревьев образуют плотный полог, камера беспилотника бессильна. Она не видит того, что находится под этим естественным щитом. Техника лишь подтвердила: семья не находится на открытых участках. Их следы, если они есть, упрятаны в лесной чаще. Запланированный побег в США? Пока природа поставила поиски на паузу, в Сети набрала популярность совершенно иная, криминальная версия исчезновения семейства. Все больше экспертов и СМИ обсуждают возможность намеренной инсценировки пропажи для побега за границу.

Центром этой гипотезы стал 17-летний сын Сергея Усольцева от второго брака — Матвей. После развода родителей мальчик с матерью и ее новым мужем-американцем переехал в США, в Ричмонд в штате Вирджиния. По сведениями прессы, взявший новое имя юноша успешно учится в престижной частной школе, но поддерживает связь с отцом и не забывает о российских корнях. Криминалист Михаил Игнатов в беседе с NEWS.ru выдвинул предположение, что Усольцевы могли использовать эту «ниточку» для побега по программе воссоединения семьи. Эксперт допустил, что семья могла выехать через третьи страны — Казахстан или Монголию — по поддельным документам, чтобы в итоге оказаться в США. «Могу предположить, что это было нужно Сергею, чтобы не возвращать взятые для завода кредиты. Их нужно было выплатить до 14 ноября. Усольцев был далеко не простой человек. Еще с конца 1990-х он плотно сотрудничал с Америкой», — сказал Игнатов.

Фото: РИА «Новости»

Его мысль развил адвокат Александр Карабанов. По его словам, подготовка к такому побегу могла вестись с помощью украинской стороны. «Как правило, все это обставляется как несчастные случаи. Заранее готовятся новые комплекты документов. Сейчас их активно продает Украина, потому что там, по сути, все документы уничтожены», — указал юрист. Карабанов пояснил, что Усольцевых могли сначала оформить как украинских беженцев, а потом в упрощенном режиме предоставить им все необходимые для вылета в Соединенные Штаты документы. Финансово это вполне подъемный вопрос: юрист оценил стоимость «комплекта личности» в цену хорошей иномарки.