Смерть в тайге и хеппи-энд в Америке: как в деле Усольцевых появились украинские беженцы
Тайна исчезновения семьи Усольцевых — Сергея, Ирины и их маленькой дочери — продолжает будоражить общественность и ставить в тупик профессиональных спасателей и волонтеров. С роковой даты 28 сентября, когда они отправились в казавшийся безобидным поход к скале Буратинка в Партизанском районе Красноярского края, прошло больше двух месяцев. И все большую популярность набирает версия о том, что Усольцевы пропали намеренно, скрываясь от долгов.
Стихия против поисковиков
Еще в конце ноября в районе Кутурчинского Белогорья, где сосредоточены основные усилия, резко ухудшилась погода. Спасательные формирования официально объявили о наступлении крайне неблагоприятных условий: шквалистый ветер до 25 метров в секунду и сильнейшая гололедица.
Для обычного человека это повод остаться дома. Для поисковиков, работающих в горно-таежной местности, — это прямые риски для жизни и серьезное препятствие. Темпы операции вынужденно снизились.
«Следы, уверен, можно будет обнаружить не раньше мая, когда сойдет снег», — заявил в интервью aif.ru волонтер и альпинист Алексей Кулеш.
Таким образом, активную фазу наземных поисков фактически приостановили до весны. Вся надежда на то, что растаявший снег обнажит улики, скрытые сейчас под его покровом.
Почему бессильны технологии?
За время операции активно использовались беспилотные летательные аппараты, способные обследовать огромные и труднодоступные площади. Однако прорыву помешала суровая география.
Основатель учебного центра беспилотной авиации Максим Кондратьев пояснил aif.ru: дроны эффективны на открытых пространствах — в степях, над водой или у обрывов. Но в густой тайге, где кроны деревьев образуют плотный полог, камера беспилотника бессильна. Она не видит того, что находится под этим естественным щитом.
Техника лишь подтвердила: семья не находится на открытых участках. Их следы, если они есть, упрятаны в лесной чаще.
Запланированный побег в США?
Пока природа поставила поиски на паузу, в Сети набрала популярность совершенно иная, криминальная версия исчезновения семейства. Все больше экспертов и СМИ обсуждают возможность намеренной инсценировки пропажи для побега за границу.
Центром этой гипотезы стал 17-летний сын Сергея Усольцева от второго брака — Матвей. После развода родителей мальчик с матерью и ее новым мужем-американцем переехал в США, в Ричмонд в штате Вирджиния.
По сведениями прессы, взявший новое имя юноша успешно учится в престижной частной школе, но поддерживает связь с отцом и не забывает о российских корнях.
Криминалист Михаил Игнатов в беседе с NEWS.ru выдвинул предположение, что Усольцевы могли использовать эту «ниточку» для побега по программе воссоединения семьи. Эксперт допустил, что семья могла выехать через третьи страны — Казахстан или Монголию — по поддельным документам, чтобы в итоге оказаться в США.
«Могу предположить, что это было нужно Сергею, чтобы не возвращать взятые для завода кредиты. Их нужно было выплатить до 14 ноября. Усольцев был далеко не простой человек. Еще с конца 1990-х он плотно сотрудничал с Америкой», — сказал Игнатов.
Его мысль развил адвокат Александр Карабанов. По его словам, подготовка к такому побегу могла вестись с помощью украинской стороны.
«Как правило, все это обставляется как несчастные случаи. Заранее готовятся новые комплекты документов. Сейчас их активно продает Украина, потому что там, по сути, все документы уничтожены», — указал юрист.
Карабанов пояснил, что Усольцевых могли сначала оформить как украинских беженцев, а потом в упрощенном режиме предоставить им все необходимые для вылета в Соединенные Штаты документы.
Финансово это вполне подъемный вопрос: юрист оценил стоимость «комплекта личности» в цену хорошей иномарки.