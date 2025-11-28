«Пазл сложился». Основной версией исчезновения семьи Усольцевых назвали побег

Семья Усольцевых из Красноярска могла инсценировать свое исчезновение в тайге, чтобы сбежать. Об этом в эфире программы «Малахов» на телеканале «Россия 1» заявил сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов.

Он отверг предположения о нападении животных или криминале, назвав их маловероятными. Первую версию не поддерживают и в полиции.

Сын пропавшей семьи выразил уверенность, что его отчим Сергей не мог заблудиться. По его мнению, единственный логичный вариант — преднамеренный побег.

«Долгов у отца не было 100%, он не последний человек. Но его мог кто-то прижать, может бандиты. Когда у меня этот пазл сложился — о том, что они сбежали, — жить мне стало сильно проще», — пояснил Баталов.

Он отметил, что в квартире семьи Усольцевых не обнаружили загранпаспортов. Это навело мужчину на мысль, что родственники могли прятаться от бандитов. Также он вспомнил о странном звонке от отчима перед исчезновением. Тот интересовался делами сына, что было нетипично. Баталов воспринял это как прощание.

Ранее появилась новая деталь в загадочном исчезновении семьи Усольцевых. SMM-менеджер Ирины Дарья Фурштейн рассказала, что супруги и их дочь могли пропасть на день раньше, чем принято считать. Последний раз Ирина была в сети 27 сентября утром, хотя 28-го числа еще должна была находиться на турбазе, где работал Wi-Fi. При этом обычно женщина активно вела соцсети.