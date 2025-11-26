Биолог рассказал о природной ловушке, в которую могли попасть Усольцевы

Семья Усольцевых, пропавшая почти два месяца назад, могла попасть в природную ловушку XIX века. Такую версию в беседе с aif.ru высказал доктор биологических наук, профессор Леонид Медведев.

В Кутурчинском Белогорье, где исчезла семья, раньше добывали золото. От добычи остались ямы и шурфы разной глубины. За полтора столетия они заросли кустарниками и перестали бросаться в глаза.

Отвечая на вопрос, как Усольцевы могли сойти с промаркированной тропы и провалиться туда, Медведев предположил, что все произошло из-за их собаки. Вероятно, питомец погнался за птицей или зверем и наступил на тот самый кустарник, под которым была пропасть.

«Бросить собаку невозможно, а спасти только единственный способ — спуститься в яму», — рассказал биолог.

После этого, по его версии, Усольцевы уже не смогли выбраться из западни сами. Он рекомендовал попробовать найти их ближе к реке Мина.

Ранее кинолог Владимир Уражевский задался вопросом, почему собака не вывела хозяев из тайги. По его словам, вельш-корги — далеко не глупая порода, которую активно используют, например, для выпаса коров.