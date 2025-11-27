Появилась новая деталь в загадочном исчезновении семьи Усольцевых

Сотрудница Усольцевой Фурштейн: семья могла пропасть на день раньше, чем считают

Семья Усольцевых могла пропасть на день раньше, чем думали следователи. SMM-менеджер Ирины Усольцевой Дарья Фурштейн раскрыла новую деталь в деле об исчезновении супружеской пары и их ребенка, сообщил aif.ru .

«Последний раз Ирина была в сети 27 сентября утром. Она отправила мне несколько видео для публикации, а потом словно испарилась. Уже 28 сентября в 13:30 мое сообщение осталось недоставленным», — отметила Дарья.

Это странно, ведь на турбазе «Геосфера», где Усольцевы находились до полудня 28 сентября, был стабильный Wi-Fi. Менеджер отметила, что Ирина обычно активно вела соцсети, особенно в поездках. Внезапное молчание — не в ее стиле.

Дарья работала с Ириной с августа и подчеркнула, что та была счастливой и активной, но за несколько дней до исчезновения стала подавленной и уставшей. Усольцева 25 сентября даже сообщила, что, если не появятся новые клиенты, им придется расстаться.

Несколько участниц пришли на «Женский круг» Ирины 29 сентября, но обнаружили, что кабинет закрыт. В этот момент Дарья поняла, что случилось нечто серьезное, и стала искать контакты родственников пропавшей семьи.

Новые данные ставят под сомнение официальную версию событий и заставляют переосмыслить обстоятельства таинственного исчезновения семьи Усольцевых.

