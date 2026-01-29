«Альма умерла в муках»: корги смертельно отравилась крысиным ядом на прогулке в Москве

В московском жилом комплексе Home City на улице Инженера Кнорре после отравления крысиным ядом погибла четырехлетняя корги по кличке Альма. Об этом 360.ru сообщили хозяева питомца.

В управляющей компании на просьбу убрать опасное вещество заявили, что «это не наше», и предпринимать какие-либо действия отказались, пожаловалась хозяйка погибшей Альмы.

Причиной смерти собаки стало отравление антикоагулянтными родентицидами. Хозяйка питомца утверждает, что жильцы обнаружили красные и розовые гранулы яда на парковке комплекса после гибели собаки.

Теперь женщина опасается, что яд могут разнести по территории комплекса во время уборки снега после недавних снегопадов, что создаст угрозу для других животных и детей.

«Альма умерла в муках. Мы хотим, чтобы ее смерть не была напрасной. Чтобы в жилых комплексах Москвы навели порядок с использованием ядовитых веществ», — подчеркнула она.

Владельцы собаки уже написали заявление в полицию. Управляющая компания ситуацию пока не прокомментировала.

Ранее стало известно, что погибший от рук догхантеров в ЖК «Мещерский лес» пес скончался из-за яда.