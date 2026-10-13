Лукашенко назвал ядерный щит в руках европейских лидеров обоюдоострым мечом

Европа спекулирует на теме ядерного потенциала, превращая ядерный арсенал в обоюдоострый меч. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова привело агентство БелТА .

По словам главы государства, представители стран стали откровенно спекулировать на теме развития ядерного потенциала или «ядерного щита Европы».

«Хотя, глядя на уже не раз озвученные агрессивные планы отдельных европейских государств и их лидеров, уместно сегодня говорить не о щите. Скорее, это меч в руках бездумных политиков. Но они должны понимать и отдавать себе отчет, что этот меч обоюдоострый. Я о ядерном оружии», — подчеркнул Лукашенко.

Недавно белорусский лидер пошутил над президентом Армении Николом Пашиняном на саммите СНГ. На опубликованных кадрах видно, как поправляющий пиджак лидер встал между Лукашенко и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. «Никуда он от нас не денется»», — заявил президент Белоруссии.