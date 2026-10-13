Лукашенко назвал ядерный щит в руках европейских лидеров обоюдоострым мечом
Лукашенко: ядерный щит в руках европейских лидеров — обоюдоострый меч
Европа спекулирует на теме ядерного потенциала, превращая ядерный арсенал в обоюдоострый меч. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, его слова привело агентство БелТА.
По словам главы государства, представители стран стали откровенно спекулировать на теме развития ядерного потенциала или «ядерного щита Европы».
«Хотя, глядя на уже не раз озвученные агрессивные планы отдельных европейских государств и их лидеров, уместно сегодня говорить не о щите. Скорее, это меч в руках бездумных политиков. Но они должны понимать и отдавать себе отчет, что этот меч обоюдоострый. Я о ядерном оружии», — подчеркнул Лукашенко.
Недавно белорусский лидер пошутил над президентом Армении Николом Пашиняном на саммите СНГ. На опубликованных кадрах видно, как поправляющий пиджак лидер встал между Лукашенко и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. «Никуда он от нас не денется»», — заявил президент Белоруссии.