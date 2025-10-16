Сердце на выдержало потрясений: умер ветеран, пожавший Путину руку на параде

В Москве на 98-м году жизни скончался генерал-полковник Николай Кизюн. Его лицо знали миллионы людей по ежегодным парадам Победы на Красной площади. На одном из них ветеран пожал руку президенту России Владимиру Путину.

О смерти Кизюна сообщил РИА «Новости» руководитель аппарата Клуба военачальников России Николай Дерябин. «С прискорбием сообщаю, что ушел из жизни наш ветеран Николай Фадеевич, большой ученый, военачальник, автор многочисленных научных, военных и философских публикаций. Один из тех, с кем здоровался наш Верховный главнокомандующий на Параде Победы несколько лет назад», — сказал он. По данным thevoicemag.ru, генерал-полковник умер от сердечного приступа в московской больнице имени С. С. Юдина.

Фото: 360.ru

Кто такой Николай Кизюн, пожавший руку Путину на параде Николай Кизюн родился 20 января 1928 года в деревне Любаровка Кемеровской области. Во время Великой Отечественной войны он работал на Тогучинском элеваторе. С октября 1949 года Николай служил командиром взвода разведки мотострелкового полка в 10-й гвардейской танковой дивизии Группы советских войск в Германии, базировавшейся в районе Потсдама. Затем он стал первым заместителем начальника политического управления ГСВГ. С 1982 года, в звании генерал-лейтенанта, Николай Кизюн занимал должность начальника политотдела группы советских военных советников в Афганистане. Он также был заместителем Главного военного советника по политической части. В 1987–1991 годах генерал-полковник возглавлял Военно-политическую академию имени Ленина. На пенсии он руководил Советом ветеранов и активно участвовал в деятельности общественных организаций. Кавалер ордена Октябрьской Революции, двух орденов Красного Знамени и ордена Красной Звезды, а также множества иностранных наград, неоднократно участвовал в Парадах Победы на Красной площади. Владимир Путин лично знал его и жал ему руку. Генерал Кизюн был автором учебников по военно-философским вопросам, партийно-политической работе в Вооруженных силах и учебных пособий для офицеров афганской армии. Он также соавтор книг «История Сибирского военного округа» и «Народно-демократическая революция в Афганистане».

Родственники чуть не оставили без квартиры жавшего руку Путину ветерана Кизюн едва не потерял квартиру из-за жадной снохи. К пенсионеру без предупреждения пришли вдова покойного сына, внук и «человек с портфелем», как позже оказалось, нотариус. Она заставили ветерана, страдающего от проблем со слухом и зрением, подписать отказ от наследства, выдав бумаги за «последнюю волю покойного». Ветеран сильно переживал потерю сына, поэтому доверился вдове. «Я разложил бумаги, не стал читать. Это же невестка», — объяснял Кизюн.

Как рассказал 360.ru адвокат Александр Зорин, родственники убеждали его оформить документы якобы на подмосковный дом, чтобы он был фамильный.

Ему подсунули бумагу отказа от наследства всего: трех квартир, в том числе в которой, где он жил, накоплений, машины. Все оформили на внука, а через день внук переписал все на сноху. Таким образом, ветеран оказался без всего. Копию, что ему он подписал, ему не оставили. Александр Зорин адвокат

Как отметил адвокат, после того как все вскрылось, ветеран был сильно обижен. Он едва сдерживал слезы из-за того, что с ним так поступили родные. Дело разбирали в суде. Закон принял сторону генерала. Следствие установило, что на Кизюна оказывали давление. Отказ пенсионера от наследства признали недействительным. «Когда в суде этот вопрос подняли, посмотрели видеозаписи, увидели, что действительно ему ничего не разъясняется, на него кричат, обстановка конфликта, создают спешку, вынужденность. Фактически обманом забрали его имущество», — добавил собеседник 360.ru. За неделю до смерти суд восстановил права Николая Фадеевича на квартиру. Однако его внук и адвокат сразу же подали апелляцию, которую подготовили заранее. «Защиту покойного я не смогу осуществлять. Все наши отношения прекратились с момента смерти, но мы будем с его дочкой бороться дальше за восстановление справедливости, чтобы этот обман был наказан», — добавил Зорин.