Жадная родственница отобрала квартиру у ветерана, пожавшего руку Путину

Похоронивший сына ветеран Великой Отечественной войны Николай Кизюн, которому на Параде Победы пожал руку президент России Владимир Путин может потерять квартиру из-за жадной снохи. Об этом Telegram-каналу Baza рассказал представляющий интересы пенсионера адвокат Александр Зорин.

Он пояснил, что через 11 дней после смерти сына его вдова вместе с нотариусом Александром Федорченко заставили ветерана подписать отказ от наследства, выдав бумаги за «последнюю волю покойного».

Зорин подчеркнул, что его подзащитный плохо видит и слышит. Кроме того, он сильно переживал потерю сына, поэтому доверился вдове. Адвокат отметил, что оформивший документы нотариус действовал с полным нарушением производства.

«Явился к нему в квартиру без предупреждения, подсунув заранее подготовленный текст отказа, который даже не был зачитан вслух. Не были разъяснены последствия отказа от наследства, присутствовали посторонние лица, произведено злоупотребление доверием ветерана», — перечислил Зорин.

Он пояснил, что ветеран пытался обжаловать отказ от наследства через суд, но уже трижды получил отказ. Если решение останется в силе, то 15 августа Николай Кизюн останется на улице.

По словам Зорина, нотариус явно находился в сговоре с вдовой, потому что через 13 дней после смерти ее мужа выдал ей свидетельство на оставленную иномарку, хотя на вступление в наследство отводится полгода, тем более, когда есть другие претенденты.

В начале апреля красноярская прокуратура через суд добилась возвращения квартиры 100-летней пенсионерке от обманувшей ее сиделки. Сотрудница социальной службы убедила пожилую женщину переписать жилплощадь на ее имя, уточнив, что в право владения она вступит только после ее смерти. После этого сиделка решила ускорить процесс ухода подопечной из жизни и запретила ей выходить из дома и пользоваться деньгами, которые забирала себе.