С Романом Старовойтом попрощались в Москве. Как прошла церемония

В Москве 10 июля попрощались с экс-министром транспорта и губернатором Курской области Романом Старовойтом. На церемонии присутствовали его коллеги, друзья и родственники. Как прошло траурное мероприятие — в материале 360.ru.

Начало церемонии прощания со Старовойтом Прощание со Старовойтом началось утром 10 июля в ритуальном зале Центральной клинической больницы. Порядок на месте обеспечивали полиция и кинологи с собаками, территорию оцепили, а очередь растянулась на 30 метров. Люди с цветами стали собираться уже к 08:00 утра, некоторые прибыли на автобусах. На парковке перед ЦКБ скопились машины премиум-класса: Mercedes-Benz, BMW, Rolls-Royce и Bentley. На церемонию прибыли известные бизнесмены и коллеги Старовойта.

Фото: РИА «Новости»

Споры и разногласия на церемонии прощания Траурная церемония не обошлась без конфликтов. В очереди на вход возникли споры между коллегами и родственниками, одна из потасовок касалась порядка прохода в зал. Некоторые настаивали на приоритете для близких — другие гости выразили недовольство. Охране пришлось вмешаться для предотвращения перепалки. Другой конфликт разгорелся из-за того, кто должен нести венок от коллектива. На эту роль претендовали два человека, спор едва не перерос в громкий скандал. Несмотря на перепалки, церемония прошла в строгом порядке. Присутствующие постарались сдержать эмоции в дань уважения памяти покойного.

Кто был на прощании со Старовойтом Всего проститься с бывшим чиновником приехали около 200 человек. В их числе — новый глава Минтранса Андрей Никитин, вице-премьеры Александр Новак, Дмитрий Патрушев и Марат Хуснуллин, министр промышленности Антон Алиханов и глава Минсельхоза Оксана Лут. Также на церемонию прибыли министр цифрового развития Максут Шадаев, глава Минэкономразвития Максим Решетников, советник президента России — специальный представитель по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорь Левитин и другие. Глава Минтранса Никитин отметил, что запомнил Старовойта достойным человеком. Президент Владимир Путин не посещал церемонию, но направил венок с розами. Его установили в зале прощания. Бывшая жена Старовойта Светлана приехала на траурное мероприятие с дочерьми. С самого начала прощания они сидели возле гроба. Девушку экс-министра Полину на церемонии не заметили.

Где и когда пройдут похороны Тело Старовойта перевезут из Москвы в Санкт-Петербург для захоронения — в Северной столице живут брат и отец погибшего. Церемония состоится на Смоленском кладбище 11 июля. Гибель Старовойта В понедельник Путин подписал указ об освобождении Старовойта с должности министра транспорта. В тот же день его тело обнаружили в Одинцове. Следствие назвало основной версией гибели Старовойта самоубийство. Близкие рассказывали, что в последнее время он выглядел подавленным. Тело на месте происшествия опознала его девушка Полина.