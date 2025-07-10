Вице-премьеры Новак и Григоренко приехали проститься со Старовойтом

Министр транспорта России Андрей Никитин приехал на прощание с экс-главой ведомства, бывшим губернатором Курской области Романом Старовойтом. Кадры с места оказались в распоряжении 360.ru.

По данным РИА «Новости», на прощальную церемонию прибыли вице-премьеры России Александр Новак и Дмитрий Григоренко, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, глава цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, министр экономического развития Максим Решетников, президент транспортной группы Fesco Петр Иванов, президент «Автоваза» Максим Соколов и глава РЖД Олег Белозеров.

Площадь возле ЦКБ в Москве, где проходит церемония, огородили. На месте дежурят наряды полиции. Попасть в зал могут только люди, внесенные в специальный список.

К зданию прибыл автобус с группой людей, они вышли с красными цветами в руках и направились в зал для прощания.

Тело Старовойта нашли возле его машины в Одинцовском районе. При нем был именной пистолет. По данным следователей, чиновник свел счеты с жизнью. Похороны бывшего губернатора состоятся 11 июля на Смоленском кладбище.