Экс-супруга Старовойта и его дочери прибыли на церемонию прощания

Бывшая жена экс министра транспорта России и экс-губернатора Курской области Романа Старовойта Светлана вместе с детьми приехала на церемонию прощания с чиновником. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Журналисты сообщили, что экс-супруга и две дочери Старовойта — 18-летняя Ангелина и 15-летняя Анастасия — сели рядом с его гробом. Полину, которая была ассистенткой чиновника и, по некоторым слухам, его новой возлюбленной, пока не заметили.

Церемония прощания с экс-министром транспорта РФ Старовойтом проходит в Центральной клинической больнице в Москве. По данным РИА «Новости», на прощальную церемонию прибыли вице-премьеры России Александр Новак и Дмитрий Григоренко, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, глава цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, министр экономического развития Максим Решетников, президент транспортной группы Fesco Петр Иванов, президент «Автоваза» Максим Соколов и глава РЖД Олег Белозеров.

Тело Старовойта нашли возле его машины в Одинцовском районе 7 июля. При нем был именной пистолет. По основной версии следствия, он покончил жизнь самоубийством.