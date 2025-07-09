Стала известна дата похорон Романа Старовойта

«В пятницу, 11 июля, на Смоленском кладбище», — сообщил собеседник агентства.

Первым об этом сообщил накануне Telegram-канал Baza. По его информации, в Санкт-Петербурге живут его отец и брат, а сам Старовойт получил два высших образования.

Утром 7 июля вышел указ президента, согласно которому Старовойта сняли с поста главы Минтранса. Через несколько часов его нашли мертвым в Одинцовском округе Подмосковья. По основной версии следствия, он покончил жизнь самоубийством.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что в Кремле все потрясены произошедшим, однако на все вопросы о причинах гибели Старовойта должно ответить следствие.