Россияне бегут с работы из-за проблем с начальством? Как наладить отношения HR-эксперт Лоикова: отношения с начальством влияют на эффективность работы

Многие россияне, предпочитающие работать на фрилансе, считают его главным преимуществом отсутствие начальства. Это говорит о том, что далеко не все умеют грамотно выстраивать контакт с руководством. 360.ru разобрался, насколько это важно и какие отношения с начальством можно считать корректными, а каких следует избегать.

Удаленка медленно, но верно теряет популярность, но поклонников фриланса не убавляется. Некоторые готовы поступиться стабильностью дохода и уверенностью в завтрашнем дне ради того, чтобы иметь больше свободы и не быть привязанными к одному рабочему месту и работодателю. Согласно результатам опроса, проведенного онлайн-сервисом психотерапии «Ясно» и сервисом для автоматизации работы с внештатными исполнителями Solar Staff, самое значимое в глазах россиян достоинство фриланса — в отсутствии начальства. Это преимущество назвали главным 33% респондентов. Следующие по популярности варианты — возможность увеличить заработок, контролировать свою нагрузку, выбирать самые интересные для себя проекты, гибкий график.

Неужели сложные отношения с руководителем — такая распространенная проблема? Исследование, проведенное аналитиками IFORS Research, свидетельствует, что россиянам в основном удается наладить контакт с начальством. О том, что хорошо относятся к боссу или даже дружат с ним, сообщили 53%, еще 41% назвали свои отношения с непосредственным руководителем нейтральными и формальными. Только 3% пожаловались на конфликты и напряженность. Правда, в опросе участвовали всего 1,6 тысячи работающих россиян. Еще один нюанс: позитивный характер отношений с начальством чаще отмечали респонденты постарше — у них больше опыта как в работе, так и в налаживании контакта с коллегами. А фриланс пока более распространен среди молодежи, которой, видимо, труднее грамотно выстраивать взаимодействие, при необходимости сглаживая углы. Судя по результатам того же опроса, сотрудники помоложе чаще склонны рубить сплеча. Об уходе с работы из-за сложностей в общении с руководством задумывались 50% респондентов старшего поколения и более 60% молодых.

Как выстроить грамотные отношения с начальством?

1. Оставаться профессионалом

Самый очевидный, но и самый значимый пункт. «Важно демонстрировать профессионализм, то есть не подводить: если взяли задание, выполнять его в срок и качественно. Тогда ответственность будет постепенно расти, и [вы заметите рост] не только в задачах, но и в деньгах», — отметила в беседе с 360.ru независимый HR-эксперт, председатель Комитета по развитию женского предпринимательства МГО «Опора России» Зулия Лоикова.

2. Идти на контакт и быть инициативным

Если руководитель расположен к общению, стоит его поддерживать: делиться информацией о том, как выполняются проекты, задавать вопросы, обсуждать идеи и быть готовым к обратной связи. Как правило, начальство приветствует инициативу и выделяет сотрудников, которые охотно участвуют в рабочих проектах, интересуются развитием компании и готовы вносить в него вклад.

3. Учитывать стиль руководства

У каждого руководителя — свой стиль работы и свои предпочтения в общении с коллегами. Важно понимать цели и ожидания начальства и работать в соответствии с ними. Если какие-то нюансы в этой части остались непонятными в процессе трудоустройства, можно задавать прямые вопросы в ходе работы.

Значение имеет и корпоративная культура в компании. «Есть регламентированные отношения — в корпорации ты дружить, условно говоря, не сможешь, — а есть более демократический стиль управления. Главное — это понимать, быть гибким во взаимодействии», — рассудила Лоикова.

4. Демонстрировать уважение и не переходить границ

Здоровые партнерские отношения — открытые, дружелюбные, но не панибратские и не подхалимские. Следует соблюдать четкую прямую коммуникацию и субординацию, не сплетничать о начальнике, не обсуждать в кулуарах нюансы работы.

Отношения с начальством — важный аспект жизни, который влияет на карьерный рост, на эффективность работы, на атмосферу в коллективе. Я бы рекомендовала придерживаться деловых взаимоотношений. Важно уметь договариваться, держать слово, добросовестно выполнять свою часть работы, избегать панибратства, которое тоже может приводить к недоверию и негативному отношению. Зулия Лоикова Независимый HR-эксперт, председатель Комитета по развитию женского предпринимательства МГО «Опора России»

Стоит много раз подумать, прежде чем завести служебный роман. Отношения на работе, где люди видят друг друга с разных сторон, имеют общие цели и интересы, могут быть довольно перспективными, но в большей степени это касается сотрудников, находящихся недалеко от друга на карьерной лестнице.

Романы с начальством зачастую чреваты сплетнями, снижением эффективности, а иногда и вовсе запрещены трудовым договором. И нужно быть готовым к тому, что в случае расставания придется попрощаться и с работой.

Как начальнику вести себя с подчиненными?

Руководители тоже должны заботиться о выстраивании экологичных и продуктивных отношений с коллегами. Важно: подбирать в команду максимально надежных людей и давать им кредит доверия;

не ставить под сомнение профессионализм и авторитет подчиненных;

не критиковать сотрудников перед остальными;

быть честным и выполнять договоренности;

поощрять профессиональное развитие и обучение работников и способствовать этому. «Если руководитель умеет правильно коммуницировать — не критикует в открытую, не создает токсичную атмосферу, не шантажирует, не манипулирует, — то это классный руководитель», — резюмировала Лоикова.