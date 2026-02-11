Психолог Самбурский предупредил, что служебные романы могут привести к более быстрому профессиональному выгоранию

Клинический психолог Станислав Самбурский рассказал «Москве 24» , что служебные романы могут привести к более быстрому профессиональному выгоранию. По его мнению, отношения между коллегами действительно могут легко перерасти в долгосрочный союз.

Ранее «Газета.Ru» со ссылкой на исследование рекрутингового сервиса сообщила, что у 42% опрошенных россиян был служебный роман. При этом у 32% респондентов он перерос в серьезные отношения: 18% сыграли свадьбу, а 14% продолжают встречаться.

Самбурский пояснил, что на работе у людей много времени для того, чтобы понаблюдать друг за другом. Поэтому служебные романы часто становятся итогом длительного взаимодействия, а не случайной историей. Когда будущие партнеры трудятся в одной индустрии, они лучше понимают нагрузку друг друга, в итоге происходит меньше конфликтов на почве переработок и задержек в офисе.

Однако есть и риски. В паре может произойти смешение ролей, когда партнеры и дома продолжают смотреть друг на друга как на коллег и зачастую обсуждают профессиональные вопросы. Это плохо для личных и рабочих отношений, так как выгорание наступает гораздо быстрее из-за отсутствия отдыха от дел.

Чтобы снизить риски, влюбленным лучше трудиться в разных отделах, реже взаимодействовать в течение дня в офисе и не конкурировать друг с другом в профессиональной сфере. Партнерам также важно время от времени устраивать небольшой раздельный отдых.