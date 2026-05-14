Эра удаленки подходит к концу? Как приспособиться к выходу в офис
Число удаленщиков к концу года может сократиться до 600-800 тысяч человек
Эра удаленки, похоже, постепенно подходит к концу. К ноябрю 2024 года доля полностью удаленной работы снизилась до 7%, а к концу этого года количество работающих из дома россиян уменьшится до 600-800 тысяч человек. С чем это связано — в материале 360.ru.
Кого могут оставить на удаленке
Главная причина, по которой компании отправляют сотрудников назад в офисы, — снижение производительности.
«Бизнес стремится повысить командную вовлеченность, скорость принятия решений, оперативность и эффективность коммуникации», — рассказала «Газете.ru» руководитель управления персонала ПЭК: LTL Дарья Самойлова.
При этом некоторые профессии — например, творческие или связанные с IT — могут сохранить работников на удаленке, и это станет их конкурентным преимуществом.
Руководитель Центра развития карьеры образовательной платформы «Нетология» Нина Якубова в беседе с RT рассказала, что сегодня удаленно могут работать люди тех профессий, эффективность которых можно измерить с помощью KPI и которым для работы не требуется ручной труд, приборы и инструменты.
Если раньше, во время пандемии COVID-19, такой формат был универсальным решением, то сегодня он стал частью более гибкой системы организации труда и закрепился как полноценный вариант занятости.
Как настроить себя на выход в офис
Но что делать, если приказ о переходе на офисный режим работы уже пришел? Психолог Наталья Наумова в интервью «Москве-24» дала несколько советов.
Первым делом стоит попытаться договориться с начальством о гибридном графике, чтобы постепенно перенастроить себя психологически. Кроме того, важно найти внутреннюю мотивацию — выход на работу с мыслью «меня заставили» может вызвать проблемы со здоровьем, вызванные психосоматикой и подсознательным желанием остаться дома.
«Например, если придется каждый день приезжать в центр города, то после трудового дня возможно посетить какие-то интересные мероприятия или встретиться в кафе с друзьями», — рассказала Наумова.
Она предложила составлять список приятных дел, которые можно будет сделать вечером и в конце рабочей недели. Если же самовнушение не помогает, она посоветовала обратиться к психологу.