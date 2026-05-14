Эра удаленки подходит к концу? Как приспособиться к выходу в офис

Число удаленщиков к концу года может сократиться до 600-800 тысяч человек

Эра удаленки, похоже, постепенно подходит к концу. К ноябрю 2024 года доля полностью удаленной работы снизилась до 7%, а к концу этого года количество работающих из дома россиян уменьшится до 600-800 тысяч человек. С чем это связано — в материале 360.ru.

Кого могут оставить на удаленке

Главная причина, по которой компании отправляют сотрудников назад в офисы, — снижение производительности.

«Бизнес стремится повысить командную вовлеченность, скорость принятия решений, оперативность и эффективность коммуникации», — рассказала «Газете.ru» руководитель управления персонала ПЭК: LTL Дарья Самойлова.

При этом некоторые профессии — например, творческие или связанные с IT — могут сохранить работников на удаленке, и это станет их конкурентным преимуществом.

Руководитель Центра развития карьеры образовательной платформы «Нетология» Нина Якубова в беседе с RT рассказала, что сегодня удаленно могут работать люди тех профессий, эффективность которых можно измерить с помощью KPI и которым для работы не требуется ручной труд, приборы и инструменты.

Если раньше, во время пандемии COVID-19, такой формат был универсальным решением, то сегодня он стал частью более гибкой системы организации труда и закрепился как полноценный вариант занятости.