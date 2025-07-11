Сегодня 13:22 Романа Старовойта проводили в последний путь в Петербурге. Как прошли похороны 0 0 0 Фото: Stringer/news.ru / www.globallookpress.com Общество

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Гибель Романа Старовойта

На Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге похоронили экс-министра транспорта и бывшего губернатора Курской области Романа Старовойта. Как прошла траурная церемония и кто ее посетил — в материале 360.ru.

Похороны Старовойта 11 июля в Петербурге Похороны экс-министра начались в Северной столице в 10:30, церемония продолжалась полтора часа. На протяжении всего траурного мероприятия небо было затянуто облаками. На кладбище пришли коллеги и родственники Старовойта. Во время церемонии пронесли портрет чиновника и его государственные награды. Присутствующие возложили красные розы. В последний путь экс-министра проводили более 150 человек.

Прощание со Старовойтом прошло 10 июля в траурном зале ЦКБ в Москве. На церемонии присутствовали вице -премьеры Александр Новак, Дмитрий Чернышенко, Марат Хуснуллин, глава Минсельхоза Оксана Лут, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, глава Минцифры Максут Шадаев, министр труда Антон Котяков, глава Минэкономразвития Максим Решетников, новый министр транспорта Андрей Никитин и другие. Кто посетил похороны Старовойта Похороны Старовойта посетила его бывшая жена Светлана с дочерьми и 25-летняя девушка экс-министра Полина. Ее заметили с букетом красных роз.

На траурной церемонии присутствовали губернаторы Санкт-Петербурга и Ленобласти Александр Беглов и Александр Дрозденко, глава Алтая Андрей Турчак, генеральный директор «АвтоВАЗа» Максим Соколов, коллеги Старовойта из Минтранса, в том числе его заместитель Виктор Тимофеев, замруководителя Росавтодора Александр Шматков и другие.

Девушка Старовойта держалась в стороне — семья экс-министра не разрешила ей скорбеть вместе с ними. Полина постоянно плакала, прижимая к груди букет красных роз. Она разрыдалась, когда в последний раз подошла к гробу с телом Старовойта. После официальных речей последнее слово для чиновника произнесли его дочери. Многие мужчины не смогли сдержать слез. «Дорогой папа, мы с тобой прощаемся. Жаль, что не придешь на выпускной, не увидишь, как я стану врачом. Все наши успехи, чего бы мы ни добились, будут благодаря тебе. Все помнят тебя как друга и коллегу, человека чести. Для нас ты будешь папулечка, который уделял столько времени, сколько мог», — произнесла 15-летняя девушка. Гроб с телом Старовойта опустили в могилу.

Как погиб Роман Старовойт Президент Путин 7 июля подписал указ о снятии Старовойта с должности министра транспорта. Через несколько часов стало известно, что бывший губернатор Курщины наложил на себя руки. Его тело с огнестрельным ранением обнаружили в Одинцовском городском округе, рядом нашли наградной пистолет МВД. Тело опознала Полина — она оказалась единственной из близких, кто смог оперативно приехать на место происшествия.