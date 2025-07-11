Появилось видео с похорон экс-министра транспорта Романа Старовойта

На Смоленском кладбище в Петербурге идут последние приготовления к похоронам экс-губернатора Курской области и бывшего министра транспорта России Романа Старовойта. На видео, оказавшемся в распоряжении 360.ru, видно, что у могилы чиновника установлен траурный шатер с несколькими стульями для близких покойного. Туда же несут венки.

К месту захоронения Старовойта принесли его награды. Вероятно, они будут погребены вместе с ним.

Похороны состоятся в 100 метрах от часовни Ксении Блаженной. Накануне там подготовили могилу. Если все сделают по православным канонам, не будет ни отпевания, ни православного креста. Вместо этого появится обычная табличка без христианских символов, сообщил Starhit.

В Петербурге живут близкие родственники бывшего чиновника. Кроме того, Старовойт провел здесь свои детские годы и начал политическую карьеру.

Накануне в траурном зале Центральной клинической больницы простились с экс-министром транспорта Старовойтом. Мероприятие было закрытым для журналистов. Президент России Владимир Путин не приехал на церемонию.