На похороны Старовойта пришла его девушка

На похороны экс-губернатора Курской области и бывшего министра транспорта Романа Старовойта приехала его девушка. Видеозапись с траурного мероприятия появилась в распоряжении 360.ru.
На кадрах видно, как одетая в черное платье возлюбленная Старовойта плачет около его могилы, держа в руках букет красных цветов.
Погребение проводится рядом с часовней Ксении Блаженной на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. К могиле экс-министра принесли его награды. На похоронах среди провожающих также заметили губернатора Ленобласти Александра Дрозденко.
Проводы Старовойта прошли 10 июля в траурном зале Центральной клинической больницы. Мероприятие сделали закрытым, прессу на него не допускали. Президент Владимир Путин на церемонию не приехал.
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