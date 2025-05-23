23 мая 2025 17:02 Роды для мигрантов в России хотят сделать платными. Как быть с законом и совестью? Депутат ГД Миронов предложил запретить мигранткам бесплатно рожать в России 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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В Госдуме предложили запретить бесплатные роды для мигранток: выступивший с такой идеей депутат Сергей Миронов решил, что мера снизит нагрузку на налогоплательщиков и здравоохранение. Инициативу уже назвали негуманной и раскритиковали.

Что предложили в Госдуме По мнению Миронова, иностранцы должны в обязательном порядке при въезде в Россию предъявлять полис ДМС. Он напомнил, что бесплатное здравоохранение в форме обязательного медицинского страхования распространяется только на россиян. Что же касается иностранцев, то они имеют право получить полис ОМС, если официально трудоустроены. Парламентарий отметил, что страховку может приобрести и работодатель, главное, чтобы полис у мигранта был при пересечении границы.

Оптимально, если бы приезжающие у себя на родине приобретали страховку через отделения российских страховых компаний еще до поездки в Россию. Это международная практика. Сергей Миронов депутат Госдумы

Миронов добавил, что не видит причин, по которым Россия пошла бы другим путем и должна устраивать аукцион щедрости за счет собственного населения.

Фото: РИА «Новости»

Как должны поступить врачи Медицинский юрист Николай Чернышук в беседе с 360.ru признался, что подобная инициатива вызывает только недоумение. Он задался вопросом, что делать врачам в ситуациях, когда к ним привезут рожающую женщину без документов.

Она не мигрант, и что, ее оставляют умирать в коридоре с ребенком? Считаю, что инициатива нереализуема практически. Есть опасность, что такое предложение вызовет отрицательные последствия для женщин, которые не являются мигрантами. Николай Чернышук медицинский юрист

Правозащитник согласился с тем, что роды — недешевая история для больниц, а мигранты обязаны при въезде в страну сдавать определенные анализы и предоставить справки. Но, в отличие от многих государств, медицина в России ориентирована на пациентов.

Например, в том же Сингапуре: нет страховки — все, минимум сделают и отправят. Инициатива негуманна, но экономически обоснована. Николай Чернышук

Правозащитник подчеркнул, что по действующему законодательству врачи обязаны оказать помощь при угрозе жизни вне зависимости от наличия паспорта или полиса. В противном случае действует статья Уголовного кодекса о непредоставлении медицинской помощи.

Фото: РИА «Новости»

Изменить придется не только закон, но и УК В случае одобрения инициативы Миронова, обратил внимание Чернышук, придется вносить изменения не только в федеральный закон, но и в УК. А еще дополнительно прописать, что врач имеет право не оказывать помощь, если у пациента нет российского паспорта.

Собеседник 360.ru также поделился случаем из практики, когда в роддоме заставляли приезжую девушку после родов оплатить нахождение в медицинском учреждении. «Фактически выгоняли из роддома, спустя два часа сказали: уходи. В соцсетях рассказал эту историю, в роддоме заявили, что все хорошо и будут лечить, а на меня подали иск в суд о защите чести и достоинства. Тот процесс я выиграл», — заключил юрист.