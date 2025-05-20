Экспериментальный контроль за мигрантами введут в Москве и Подмосковье

Госдума приняла закон об учете мигрантов в Москве и Московской области

Москва и Московская область станут экспериментальными площадками по использованию новых механизмов контроля и учета мигрантов. Такой закон в окончательном чтении приняла Госдума, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин .

Он пояснил, что для иностранцев сделали обязательной регистрацию по месту нахождения, прохождение дактилоскопии и биометрического фотографирования. Кроме того, за передвижениями мигрантов проследят через их смартфоны с российскими сим-картами.

Если иностранец поменяет место пребывания, то за три дня он обязан сообщить об этом в отдел полиции.

«Принятый механизм позволит, используя современные технологии, усилить контроль в миграционной сфере, а также будет способствовать снижению количества правонарушений и преступлений в этой части», — подчеркнул Володин.

Спикер Госдумы добавил, что меры не коснутся дипломатов, а также граждан Белоруссии. Если эксперимент покажет свою эффективность, его распространят на все регионы.

Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на текст законопроекта, эксперимент начнет действовать в Москве и Московской области с 1 сентября 2025 года и продлится четыре года.

Всех приезжающих в регион иностранцев обяжут зарегистрироваться в специальном мобильном приложении, через которое владельцы смартфонов станут извещать территориальные органы МВД о смене своего местонахождения.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме объявил о снижении на 0,9% совершенных иностранцами преступлений в 2024 году. При этом он отметил, что с начала текущего года произошел резкий взлет сразу на 15%.