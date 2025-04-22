Аборты в подпольных клиниках и обрезания на дому. Где и как лечатся мигранты-нелегалы
В попытках соблюсти традиции или сэкономить нелегальные мигранты, которым потребовалась медицинская помощь в России, избегают посещения больниц. Они получают услуги подпольно, сталкиваясь с рисками для здоровья и даже жизни. Подробности — в материале 360.ru.
Обрезание на дому — праздник, традиция и экономия
Для выходцев из Средней Азии проводить процедуру обрезания на дому — вполне обычная и распространенная практика, рассказал РИА «Новости» председатель Ассоциации таджикских организаций «Самандар» Абдулло Давлатов. И зачастую это вопрос не только экономии, но и традиций.
«В Таджикистане для этого часто вызывают „усто“ — мастера. У них нет медицинского образования, но есть огромный опыт, который передают из поколения в поколение», — пояснил он.
Многие родители хотят провести процедуру именно в домашних условиях, поскольку обрезание считается важным днем в жизни мальчика и всей семьи. Событие отмечают как настоящий праздник, приглашая гостей и готовя угощения.
В Россию «усто» не едут, поэтому на замену им часто приходят терапевты, а иногда и вовсе люди, не имеющие никакого отношения к медицине.
«Знаю одного человека, который этим занимается без специального образования. Он у себя дома видел, как это делают, а приехав в Россию, решил предлагать свои услуги за деньги», — отметил Давлатов.
Не всегда подобные эксперименты заканчиваются благополучно. Один из наиболее громких случаев произошел в 2018 году в Новой Москве. Тогда после проведенного приглашенным специалистом обрезания двухлетнему ребенку потребовалась экстренная госпитализация. Из-за анафилактического шока мальчик впал в кому. Врачам удалось спасти маленького пациента, а работавшего без лицензии специалиста привлекли к уголовной ответственности.
Давлатов отметил, что в домашних условиях у ребенка, как правило, не берут предварительные анализы, которые обязательно проводятся в клиниках перед обрезанием. Несмотря на это, порой родители идут на риск из соображений экономии. Процедура в частной клинике стоит больше 30 тысяч рублей, а на дому — вдвое дешевле.
По словам врача-уролога Детской клинической больницы имени Н. Ф. Филатова Кирилла Струянского, ежегодно к ним привозят как минимум двух-трех пациентов, у которых начались осложнения после выполненной вне клиник циркумцизии.
«Летальных исходов за мою практику не было, но лечение малышам требовалось серьезное», — подчеркнул он.
Почему мигранты прилетают на роды в Россию
Совсем другая ситуация наблюдается по части родов. Приезжающие на заработки из стран Средней Азии женщины предпочитают рожать не дома, а в российских больницах. По словам председателя Ассоциации таджикских организаций «Самандар», часто беременные специально прилетают в Россию, чтобы воспользоваться возможностями бесплатного оказания экстренной помощи. В Таджикистане за все услуги приходится платить.
Что касается прерывания беременности, то приезжие избегают обращений в официальные клиники. Аборты делаются подпольно, поскольку нередко мигранты пропускают сроки для легального проведения процедуры.
«Восточной женщине психологически очень сложно решиться на аборт, у них в семьях культ плодовитости. Из-за этого она до последнего откладывает поход в клинику», — рассказала клинический психолог Елена Мухамедова.
Несколько лет назад при прерывании беременности в подпольной клинике от анафилактического шока умерла гражданка Киргизии Жазгуль Сарбагушева. Процедуру ей провели в стенах учреждения, не имевшего лицензии на ведение медицинской деятельности. И врачи, и пациенты незаконной клиники были мигрантами.