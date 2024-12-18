Сегодня 15:28 Врачей вывели из-под статьи УК. Чем это опасно? Юрист Гриценко: вывод врачей из-под статьи УК узаконил серый рынок медуслуг 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Здоровье

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В Госдуме приняли закон, который запретил уголовное преследование врачей по статье об оказании небезопасных услуг. Медицинский юрист Ирина Гриценко в комментарии 360.ru заявила, что новая норма для работников больниц и поликлиник ничего не изменит, потому что следователи переквалифицируют дела под другие статьи. А тех, кто оказывает услуги без лицензии, оставляя пациентов калеками, фактически освободили от наказания.

Гриценко пояснила, что раньше по 238-й статье следователи просто не успевали в установленные сроки провести необходимые экспертизы и предъявить обвинение медицинским работникам. Ситуация кардинально изменилась после появления у Следственного комитета собственной лицензированной организации для проведения экспертиз. При этом статей для привлечения медицинских работников к уголовной ответственности достаточно. «Теперь врачей будут привлекать не по 238-й статье, а по 118-й („Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности“), 124-й („Неоказание помощи больному без уважительных причин“) и 235-й („Незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности“)», — перечислила юрист. Она добавила, что набор статей достаточен, орган для быстрой криминалистической экспертизы есть. Поэтому никаких врачей из-под удара никто не вывел и все осталось по-прежнему.

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Легализация серого рынка

Гриценко добавила, что при этом принятый закон по декриминализации 238-й статьи для медиков спас только тех, кто оказывает медицинские услуги в сером секторе.

Косметологи, которые, имея диплом медсестры, выполняют манипуляции врачей в домашних условиях, пластические хирурги с дипломом педиатра, работающие без лицензии. Формально они медики и могут работать спокойно, если пациент выжил и у него нет тяжких последствий вреда здоровью. Ирина Гриценко медицинский юрист

Она не исключила, что следователи могут завести против них дела по другим статьям, но теперь в Уголовном кодексе появился зазор, когда нет тяжкого вреда здоровью, но есть нарушение порядка медицинских услуг, которое просто легализовали. «Я так понимаю, стоимость медицинского диплома станет просто непомерной. Потому что с этим документом человек вышел из-под уголовной ответственности по целой статье», — отметила Гриценко.

Фото: Pxhere

Недостаточные аргументы

Медицинский юрист добавила, что не понимает, по какой причине закон вообще внесли в Госдуму. Аргументы депутатов о том, что по этой статье чаще всего преследуют медиков и они уходят из профессии, она сочла несостоятельными.

Если взять цифры и сравнить медицинские дела с преступлениями в других областях, например госслужбы, то они несопоставимы. Врачей не пугала эта статья, и из профессии никто не уходил. Во всяком случае, я такого не слышала. Ирина Гриценко

Она добавила, что сейчас занимается защитой врача, который стал фигурантом уголовного дела, но продолжил работать в своей больнице и менять профессию не планирует. После вступления закона в силу часть уголовных дел об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по которым проходят врачи, суды могут прекратить из-за утратившей силу статьи. Но также у них есть право вернуть дело следствию для переквалификации. Как это станет работать на практике, пока неизвестно. Госдума приняла закон о декриминализации для врачей статьи 238 об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, 17 декабря. Первый заместитель председателя комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев объяснил, что по этой статье медицинские работники чаще всего становились фигурантами уголовных дел. На этом фоне из профессии стали уходить опытные специалисты, а молодежь испугалась сферы здравоохранения из-за правовой неопределенности.