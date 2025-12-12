Сегодня 17:58 Риелтор Долиной оказался экспертом по аферистам: кому он советовал прощаться с жильем? 0 0 0 Фото: Seleznev Pavel/news.ru / www.globallookpress.com Общество

Квартирное дело Ларисы Долиной потрясло всю страну. О губительном эффекте этого кейса на рынок вторички не перестают говорить эксперты в сфере недвижимости. Народная артистка несет репутационные потери, а россияне продолжают отменять ее в соцсетях и ждать судьбоносного заседания Верховного суда. Планируется, что жалобу Полины Лурье, купившей элитное жилье у певицы, рассмотрят уже 16 декабря.

Долина сходила на «Пусть говорят», но это не помогло На этой неделе Лариса Долина решилась прийти на федеральное ТВ и попробовать остановить хейт в свой адрес. Певица под камерами объяснила ведущему «Пусть говорят» Дмитрию Борисову о том, как ее обманули мошенники, запугивали и едва не отобрали еще и дачу. Звезда признала, что Лурье, которую оставили в итоге и без денег, и без квартиры, «тоже потерпевшая», и предложила вернуть миллионы. Правда, не сразу. Та эту идею отвергла и забирать свою жалобу из Верховного суда не стала. Теперь высшая судебная инстанция должна разобраться в материалах дела и расставить все точки над i. Россияне ждут решения ВС, надеясь, что это поможет покупателям вторички в дальнейшем и обезопасит их от продавцов, которые потом идут в суд и оспаривают сделки, так как них давили аферисты.

Кто был риелтором Долиной Тема остается одной из самых острых и обсуждаемых в СМИ и соцсетях. Издания публикуют отрывки из решений судов нижестоящих инстанций, эксперты их разбирают, а пользователи продолжают негодовать. Новая деталь процесса появилась в Сети на днях. Тоже вопиющая. Оказалось, что риелтор, помогавший Долиной продавать квартиру в Хамовниках, является (внимание!) экспертом по мошенническим схемам. Специалиста зовут Дмитрий Б. И, как утверждают журналисты, он даже выступал в публичном поле с советами, как провести сделку безопасно и не подарить свое жилье. Сейчас это звучит максимально смешно.

Когда вскрылось, что певицу, ставшую его клиенткой, обманули, Дмитрия задержали. По делу он проходил в качестве свидетеля. Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко подтвердила RT, что этого господина привлекла к сделке по продаже квартиры сторона певицы, он работает риелтором в одном из столичных агентств недвижимости. Свириденко подчеркивает, что Долина сама обратилась в агентство, попала на дежурного риелтора, которым был Денис Б.

Мы это знаем по звонку. Дальше он показывает квартиру Полине. У следствия к нему сейчас претензий нет. Он и при заключении договора присутствовал в банке, сопровождал Ларису Александровну, проверял все, объяснял, если какие-то вопросы возникали. Светлана Свириденко

По данным RT, Денису 32 года, в Москву приехал из Тольятти. Любопытно, что оттуда же родом один из осужденных по делу Долиной Андрей Основа. Его приговорили к четырем годам колонии. Два года назад, выступая в СМИ, Денис Б. рассуждал о том, что странное поведение продавца должно быть главным ред-флагом для покупателя квартиры. К другим красным флагам риелтор отнес любые попытки торопить клиента и давить на эмоции, заставляя покупателя как можно скорее принять решение и перевести деньги.

По неподтвержденным данным, риелтор тоже попадался на удочку мошенников. Четыре года назад его обманули на шесть тысяч рублей. Эту сумму он перевел аферисту при попытке арендовать жилой дом на Кубани. С 112 миллионами, конечно, не сравнишь, но тем не менее.

«Основное — это смотреть, как ведет себя продавец. Если он ведет себя нервно, если он путается в показаниях, если он отвечает на вопросы либо медленно, либо по-разному, то это однозначно красный флаг, не стоит туда лезть», — подчеркивал Денис Б. Отдельно специалист обращал внимание, что современные мошеннические схемы опираются на методы социальной инженерии.

Улыбка — лучшее оружие вора. риелтор Ларисы Долиной

Также эксперт призывал с подозрением относиться к предложениям с заниженным ценником. Это тоже должно настораживать. Отчего же его не смутила низкая цена на элитное жилье Долиной — большой вопрос.

При этом сама певица, судя по судебным документам, возмущалась, что покупательница Полина Лурье на низкую цену якобы не обратила внимание. И вообще не проявила осмотрительности и осторожности.

Долина продала свою пятикомнатную квартиру площадью 236 «квадратов» в самом дорогом районе Москвы за 112 миллионов, что на 11 миллионов ниже ее кадастровой стоимости. На «Пусть говорят» певица уверяла, что была уверена в том, что ей все вернут. Однако этого не случилось. Сделку в итоге расторгли, квартиру вернули Долиной. А Лурье не вернули ничего.

Давал рекомендации риелтор Долиной и тем, кто уже пострадал от аферистов. Первое, что нужно делать в такой ситуации, по его словам, это «раскручивать правовой механизм». Чем больше человек медлит и не обращается в правоохранительные органы, тем хуже: распутать клубок будет со временем сложнее. «Если с человеком уже провели мошенничество, то рано или поздно квартиру все равно отнимут. Но, в моем понимании, проще изначально не прыгать в костер, чем потом, уже сидя в костре, говорить: „А что мне делать?“» — объяснял Денис. Б.