Риелтор Долиной оказался экспертом по аферистам: кому он советовал прощаться с жильем?
Квартирное дело Ларисы Долиной потрясло всю страну. О губительном эффекте этого кейса на рынок вторички не перестают говорить эксперты в сфере недвижимости. Народная артистка несет репутационные потери, а россияне продолжают отменять ее в соцсетях и ждать судьбоносного заседания Верховного суда. Планируется, что жалобу Полины Лурье, купившей элитное жилье у певицы, рассмотрят уже 16 декабря.
Долина сходила на «Пусть говорят», но это не помогло
На этой неделе Лариса Долина решилась прийти на федеральное ТВ и попробовать остановить хейт в свой адрес.
Певица под камерами объяснила ведущему «Пусть говорят» Дмитрию Борисову о том, как ее обманули мошенники, запугивали и едва не отобрали еще и дачу.
Звезда признала, что Лурье, которую оставили в итоге и без денег, и без квартиры, «тоже потерпевшая», и предложила вернуть миллионы. Правда, не сразу. Та эту идею отвергла и забирать свою жалобу из Верховного суда не стала.
Теперь высшая судебная инстанция должна разобраться в материалах дела и расставить все точки над i. Россияне ждут решения ВС, надеясь, что это поможет покупателям вторички в дальнейшем и обезопасит их от продавцов, которые потом идут в суд и оспаривают сделки, так как них давили аферисты.
Кто был риелтором Долиной
Тема остается одной из самых острых и обсуждаемых в СМИ и соцсетях. Издания публикуют отрывки из решений судов нижестоящих инстанций, эксперты их разбирают, а пользователи продолжают негодовать. Новая деталь процесса появилась в Сети на днях. Тоже вопиющая.
Оказалось, что риелтор, помогавший Долиной продавать квартиру в Хамовниках, является (внимание!) экспертом по мошенническим схемам. Специалиста зовут Дмитрий Б. И, как утверждают журналисты, он даже выступал в публичном поле с советами, как провести сделку безопасно и не подарить свое жилье. Сейчас это звучит максимально смешно.
Когда вскрылось, что певицу, ставшую его клиенткой, обманули, Дмитрия задержали. По делу он проходил в качестве свидетеля. Адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко подтвердила RT, что этого господина привлекла к сделке по продаже квартиры сторона певицы, он работает риелтором в одном из столичных агентств недвижимости.
Свириденко подчеркивает, что Долина сама обратилась в агентство, попала на дежурного риелтора, которым был Денис Б.
Мы это знаем по звонку. Дальше он показывает квартиру Полине. У следствия к нему сейчас претензий нет. Он и при заключении договора присутствовал в банке, сопровождал Ларису Александровну, проверял все, объяснял, если какие-то вопросы возникали.
Светлана Свириденко
По данным RT, Денису 32 года, в Москву приехал из Тольятти. Любопытно, что оттуда же родом один из осужденных по делу Долиной Андрей Основа. Его приговорили к четырем годам колонии.
Два года назад, выступая в СМИ, Денис Б. рассуждал о том, что странное поведение продавца должно быть главным ред-флагом для покупателя квартиры. К другим красным флагам риелтор отнес любые попытки торопить клиента и давить на эмоции, заставляя покупателя как можно скорее принять решение и перевести деньги.
Интересно
«Основное — это смотреть, как ведет себя продавец. Если он ведет себя нервно, если он путается в показаниях, если он отвечает на вопросы либо медленно, либо по-разному, то это однозначно красный флаг, не стоит туда лезть», — подчеркивал Денис Б.
Отдельно специалист обращал внимание, что современные мошеннические схемы опираются на методы социальной инженерии.
Улыбка — лучшее оружие вора.
риелтор Ларисы Долиной
Также эксперт призывал с подозрением относиться к предложениям с заниженным ценником. Это тоже должно настораживать. Отчего же его не смутила низкая цена на элитное жилье Долиной — большой вопрос.
При этом сама певица, судя по судебным документам, возмущалась, что покупательница Полина Лурье на низкую цену якобы не обратила внимание. И вообще не проявила осмотрительности и осторожности.
Интересно
Давал рекомендации риелтор Долиной и тем, кто уже пострадал от аферистов. Первое, что нужно делать в такой ситуации, по его словам, это «раскручивать правовой механизм». Чем больше человек медлит и не обращается в правоохранительные органы, тем хуже: распутать клубок будет со временем сложнее.
«Если с человеком уже провели мошенничество, то рано или поздно квартиру все равно отнимут. Но, в моем понимании, проще изначально не прыгать в костер, чем потом, уже сидя в костре, говорить: „А что мне делать?“» — объяснял Денис. Б.