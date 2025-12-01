Сегодня 17:03 Долина довела россиян до точки кипения: как звезда убедила суд не требовать с нее миллионы Адвокат заявила, что Долина никогда не пыталась поговорить с Полиной Лурье 0 0 0 Фото: fotototo, РИА Новости / www.globallookpress.com Общество

Долину продолжают отменять в соцсетях: люди открыто смеются над решением суда по квартирному делу «Ларисы — похитительницы новоселья» и просят возвращать им деньги за дорогие покупки и полеты на курорты. Мол, они тоже были под воздействием аферистов. А если серьезно — россиянам до сих пор непонятно, как звезда убедила требовать деньги за проданную квартиру после расторжения сделки не с нее, а с осужденных мошенников.

Культура отмены дотянулась до Долиной Второй кассационный суд на минувшей неделе оставил за Долиной право собственности на квартиру в Хамовниках, которую она продала под воздействием шайки аферистов. Покупательница недвижимости Полина Лурье снова осталась ни с чем. Адвокат матери-одиночки Светлана Свириденко тогда заявила, что они не остановятся и обратятся в Верховный суд.

Заседание 27 ноября стало поворотным для общественности. Люди и до этого следили за одним из самых громких судебных процессов в стране, но не высказывали свое возмущение открыто и так масштабно. Начался масштабный флэшмоб.

Фото: РИА «Новости»

К нему продолжают присоединяться и простые, и звездные пользователи. Среди знаменитостей тренд поддержала Ксения Собчак. Журналистка запостила видео, в подписи к которому рассказала, как вместе с мужем «под влиянием мошенников» круто отдохнула в Китае. «Настоятельно прошу суд взыскать с организаторов деньги в нашу пользу, так как мы не осознавали свои действия и не могли ими руководить», — добавила она. Высказались певица Слава, Алена Водонаева, Никита Джигурда. Последний не стеснялся в выражениях и осадил защищавшего обе стороны Станислава Садальского.

Фото: РИА «Новости»

«За Волочкову, Джигурду — стыдно! А за бесстыжую Ларису Долину не стыдно? Ты бы посоветовал, Стас, своей подруге, не дожидаясь решения Верховного суда, добровольно отдать людям честно купленную квартиру или вернуть покупателям 112 миллионов рублей», — возмутился артист в интервью StarHit.

Иначе Лариса Долина-Кудельман войдет в историю России как злобный сказочный персонаж, красиво поющий о погоде в своем доме, но грабящий чужие дома! Никита Джигурда

Водонаева также заняла непримиримую позицию, напомнив, что покупательница недвижимости осталась без денег. «То есть Долина буквально присвоила себе деньги человека, который честным прозрачным способом купил у нее квартиру», — возмутилась экс-участница шоу «Дом-2».

Фото: РИА «Новости»

Модель Алана Мамаева выразила уверенность, что квартиру должны были присудить покупательнице. «А Лариса Долина пусть подает в суд на мошенников, которым она отдала деньги! Это мое мнение», — отрезала она. «Лариса — похитительница новоселья» Писатель Александр Цыпкин назвал хейт в адрес Долиной колоссальным, однако, по его мнению, гораздо больше вопросов в этом кейсе к судебным органам.

«Честно говоря, остается надежда на Верховный суд, что они как-то всю ситуацию приведут в порядок. Потому что после разговора с юристами я понял, что ситуация действительно настолько беспредельная, насколько это нам кажется после прочтения материалов», — добавил он.

Итак Долину отменяют. Хотя бы пока на уровне социальных сетей и ряда контрактов. Раньше подобного не было. <…> И что-то изменилось, что-то повернулось в наших головах. Александр Цыпкин

Отмена Долиной, по мнению писателя, стала возможна из-за суммы факторов: сложного экономического и внутриполитического положения, усталости от беспардонного поведения звезд и некоторая усталость, как это ни странно, от звезд старого периода. Сказалась и накопленная репутационная история самой Долиной. Цыпкин отметил, что неоднократно читал, что в общем и целом к ней возникало много вопросов. Именно по теме доброжелательности.

Фото: РИА «Новости»

«И наконец, обычная тяга к справедливости. Именно справедливости в понимании народа. Здесь она нарушена. И именно справедливость, потому что „по закону“ все вроде бы, ровно», — подчеркнул писатель.

По мнению Цыпкина, если ВС оставит все как есть, у огромного количества мошенников появится возможность повторить эту схему и тем самым в стране будет просто парализован институт покупки квартир.

Я очень надеюсь, что Верховный суд все-таки поступит в соответствии с правом, а не с телефонным правом. Иначе, повторюсь, мы пойдем по пути бесправного государства, в котором все решают телефонные звонки. А это путь к деградации очень сильный. Александр Цыпкин

Долиной писатель посоветовал все-таки «как-то подумать, вернуть девушке деньги, получить назад народную любовь и заработать в три раза больше только за Новый год». Иначе ее отмена может приобрести необратимый характер, предупредил он.

Представитель народной артистки Сергей Пудовкин тем временем винит участников флешмоба в соцсетях против певицы в «дешевом пиаре». «Публичного человека третировать, издеваться, делать мемы в интернете, зарабатывать лайки и репосты — да, это удобно, это работает», — сказал он РИА «Новости». Тут же, впрочем, он заверил, что понимает переживания людей и их желания всеобъемлющей справедливости для всех.

Почему Долина не возвращает деньги Лурье Причем внятного объяснения, почему деньги Лурье должна требовать с мошенников, а не с певицы, нет. Каждое судебное заседание закрывают от СМИ, ни Долина, ни пострадавшая никаких комментариев журналистам не дают. Детали удается узнавать от адвокатов сторон, а также в урезанном виде в судебных картотеках. Но и без сливов, конечно, не обходится. На днях новая информация по делу появилась в Telegram-канале Алены Мартыновой «Светский хроник». Сама журналистка назвала эти данные шок-контентом из решения суда и толкований адвокатов. «Доказательств, безусловно свидетельствующих о возмездном характере заключенной сделки, в ходе рассмотрения дела не предоставлено. То есть по сути, суду показалось, что Лариса Долина якобы переписала свою квартиру на покупателя „просто так“, вообще без оплаты!» — поразилась Мартынова.

Хотя есть все расписки и якобы даже видеозапись из отделения Альфа-банка, где Долина и Лурье пересчитывают 100+ миллионов. Как это возможно? *** Из хороших новостей — у всех афер по типу долинской разные решения. Есть и в пользу покупателя. «Светский хроник»

Пока Пудовкин осуждает участников флэшмоба против Долиной, а певица якобы не спит ночами от переживаний, с Полиной Лурье никто не связывается, не предлагает никакую помощь и поддержку. Адвокат девушки в беседе с 360.ru подчеркнула, что никакого движения в сторону ее подзащитной со стороны народной артистки не было никогда, а оценивать ее действия в беседе со СМИ юрист посчитала неправильным. «Мы не комментируем это, боремся в рамках правового поля», — подчеркнула она. Также адвокат заметила, что мировое соглашение возможно на любой стадии процесса.

Долина может попасть в словари Из-за резонанса и большой популярности в информационном пространстве выражение «эффект Долиной» даже могут внести в российские словари в 2025 году. По словам заведующей кафедрой русского языка РГПУ имени А. И. Герцена профессора Наталии Козловской, «эффект Долиной» ушел в разговорную лексику. Эксперты по языку отметили резкий рост запросов по словосочетаниям «схема Долиной» и «эффект Долиной» в июле и октябре этого года, пояснила она в беседе с ТАСС. Также Козловская уточнила, что фраза может войти не в академические словари, а в неографические ежегодники, чей выпуск после некоторого перерыва возобновлен в Институте лингвистических исследований РАН.

Такие фразы, как «эффект Долиной», «схема Долиной», «бабушкина схема» отразят на неологическом ресурсе «Новое в русской лексике», так как они стали заметными явлениями русской речи. «Вряд ли они войдут в язык и в „большие“ толковые словари; скорее всего эти выражения уйдут в прошлое вместе с медиаповодом, подобно тому как ушли еще недавно бывшие у всех на слуху „розовая кофточка“, „водолазка извинений“, „голая вечеринка“ и „войти не в ту дверь“», — заключила она.