Режим КТО ввели в трех областях России. Что это означает и какие меры при нем действуют

НАК: режим КТО ввели в Брянской, Белгородской и Курской областях

Фото: РИА «Новости»

В трех областях России — Брянской, Курской и Белгородской — ввели режим КТО (контртеррористической операции). Что это такое и какие ограничения при этом действуют — в материале 360.ru.

В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины НАК принял решение о проведении контртеррористической операции и введении с 23:00 9 августа 2024 года правового режима КТО в трех регионах страны.

1. При режиме КТО у физлиц проверяют документы, удостоверяющие личность. Если документов нет — могут доставить в ОВД для установления личности.

2. Сотрудники НАК могут удалить с определенной территории физлица и отбуксировать транспорт.

3. Усиливается охрана общественного порядка и объектов обеспечения жизнедеятельности населения и функционирования транспорта. Также особо охраняют объекты, имеющие историческую, научную или культурную ценность.

4. При КТО вводят контроль телефонных переговоров и других каналов коммуникации. Также могут проверить подозрительные почтовые отправления для предотвращения теракта.

5. Сотрудники НАК могут использовать транспорт, принадлежащий организациям, а в неотложных случаях и личные автомобили. Например, для перевозки нуждающихся в срочной медпомощи или для преследования подозреваемых в совершении теракта лиц. Расходы возместит государство в установленном порядке.

6. Также в режиме КТО приостанавливается работа опасных производств и организаций, в деятельности которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества.

Фото: РИА «Новости»

7. В режиме КТО приостанавливают оказание услуг связи, или ограничивают использование средств связи.

8. Граждан могут временно переселить из опасной местности в стационарные или временные жилища.

9. В районе действия КТО вводят карантин и проводят санитарно-технические или ветеринарные мероприятия.

10. На улицах ограничивают движение транспортных средств и пешеходов.

11. Сотрудники НАК могут проникать в жилые помещения и земельные участки для осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом.

12. При въезде и выезде с территории с введенным режимом КТО проводят досмотр физлиц и транспорта.

13. На время режима КТО ограничивают или запрещают продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. Устанавливается контроль над лекарствами, содержащие наркотические или психотропные вещества, а также алкоголя и спиртосодержащей продукции.

Режим КТО ввели в трех областях России. Что это означает и какие меры при нем действуют

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