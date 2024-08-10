Режим КТО ввели в трех областях России. Что это означает и какие меры при нем действуют
НАК: режим КТО ввели в Брянской, Белгородской и Курской областях
В трех областях России — Брянской, Курской и Белгородской — ввели режим КТО (контртеррористической операции). Что это такое и какие ограничения при этом действуют — в материале 360.ru.
В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины НАК принял решение о проведении контртеррористической операции и введении с 23:00 9 августа 2024 года правового режима КТО в трех регионах страны.
1. При режиме КТО у физлиц проверяют документы, удостоверяющие личность. Если документов нет — могут доставить в ОВД для установления личности.
2. Сотрудники НАК могут удалить с определенной территории физлица и отбуксировать транспорт.
3. Усиливается охрана общественного порядка и объектов обеспечения жизнедеятельности населения и функционирования транспорта. Также особо охраняют объекты, имеющие историческую, научную или культурную ценность.
4. При КТО вводят контроль телефонных переговоров и других каналов коммуникации. Также могут проверить подозрительные почтовые отправления для предотвращения теракта.
5. Сотрудники НАК могут использовать транспорт, принадлежащий организациям, а в неотложных случаях и личные автомобили. Например, для перевозки нуждающихся в срочной медпомощи или для преследования подозреваемых в совершении теракта лиц. Расходы возместит государство в установленном порядке.
6. Также в режиме КТО приостанавливается работа опасных производств и организаций, в деятельности которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества.
7. В режиме КТО приостанавливают оказание услуг связи, или ограничивают использование средств связи.
8. Граждан могут временно переселить из опасной местности в стационарные или временные жилища.
9. В районе действия КТО вводят карантин и проводят санитарно-технические или ветеринарные мероприятия.
10. На улицах ограничивают движение транспортных средств и пешеходов.
11. Сотрудники НАК могут проникать в жилые помещения и земельные участки для осуществления мероприятий по борьбе с терроризмом.
12. При въезде и выезде с территории с введенным режимом КТО проводят досмотр физлиц и транспорта.
13. На время режима КТО ограничивают или запрещают продажу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. Устанавливается контроль над лекарствами, содержащие наркотические или психотропные вещества, а также алкоголя и спиртосодержащей продукции.