Режим контртеррористической операции ввели в Брянской области

НАК: в Брянской области из-за угрозы со стороны Украины ввели режим КТО

В Брянской области ввели режим контртеррористической операции (КТО) из-за угрозы террористической атаки со стороны Украины. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет.

«В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины <…> принято решение о проведении контртеррористической операции и введении с 23:00 9 августа 2024 года правового режима КТО на территории Брянской области», — сказано в сообщении НАК.

Над российскими регионами за прошлую ночь уничтожили 75 украинских беспилотников. Пять дронов сбили над Брянской областью, сообщило Минобороны. Дежурные огневые средства в Черном море ликвидировали семь безэкипажных катеров, которые следовали в сторону Крыма.