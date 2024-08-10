Режим контртеррористической операции ввели в Брянской области

НАК: в Брянской области из-за угрозы со стороны Украины ввели режим КТО

Фото: РИА «Новости»

В Брянской области ввели режим контртеррористической операции (КТО) из-за угрозы террористической атаки со стороны Украины. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет.

«В связи с повышением уровня диверсионно-террористических угроз со стороны Украины <…> принято решение о проведении контртеррористической операции и введении с 23:00 9 августа 2024 года правового режима КТО на территории Брянской области», — сказано в сообщении НАК.

Над российскими регионами за прошлую ночь уничтожили 75 украинских беспилотников. Пять дронов сбили над Брянской областью, сообщило Минобороны.  Дежурные огневые средства в Черном море ликвидировали семь безэкипажных катеров, которые следовали в сторону Крыма.

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