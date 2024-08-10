НАК: режим КТО ввели в Белгородской области

Режим контртеррористической операции ввели в Белгородской области. Об этом сообщил Национальный антитеррористический комитет ( НАК ).

По данным НАК, в Белгородской, Брянской и Курской областях вводятся допмеры, направленные на усиление антитеррористической защищенности.

Ранее три человека пострадали при обстреле Шебекинского городского округа со стороны ВСУ. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, украинский БПЛА атаковал машину на трассе Зиборовка — Муром.

Один из пострадавших поступил в больницу с осколочными ранениями, другой — с ранениями лица и ожогами. Еще одна женщина получила черепно-мозговую травму.

Утром 9 августа в Минобороны сообщили, что дежурные средства ПВО уничтожили 75 беспилотников ВСУ в небе над регионами РФ и Черным морем.