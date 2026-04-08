Кадры, которые ценнее зумеров. Почему россияне выбирают работать на пенсии? Депутат Бессараб: количество работающих пенсионеров сократилось с 2015 года

Работа на пенсии может вскоре стать повсеместным явлением в России. Пожилые люди стремятся продолжать профессиональную деятельность, и дело не только в деньгах. Какие льготы предусмотрены для сотрудников пенсионного возраста и почему они стали для работодателей ценнее зумеров, разбирался 360.ru.

Новая реальность О том, что работа после наступления пенсионного возраста станет абсолютной нормой для россиян уже в ближайшие годы, заявил в беседе с «Газетой.Ru» эксперт по финансам Дмитрий Трепольский. По его словам, трансформация уже идет. «Одним из главных факторов такого тренда является сочетание кадрового дефицита и государственных стимулов», — отметил специалист. Трепольский напомнил, что возвращение индексации пенсий работающим пенсионерам с 2025 года позволило снять один из основных барьеров для официальной занятости после выхода на пенсию. У пожилых россиян отпала необходимости делать выбор между законным доходом и сохранением покупательной способности выплат.

Для работодателей это позитивная тенденция: на фоне кадрового голода соискатели старше 60 лет воспринимаются как стабильные и лояльные работники. Кроме того, претенденты пенсионного возраста зачастую могут похвастаться глубокими знаниями, внушительным опытом и способностями к наставничеству, что выгодно отличает их от молодых соискателей. Для самих россиян главной, хотя и не единственной мотивацией работать в пожилом возрасте остается желание улучшить собственную жизнь в материальном плане. По словам экономиста Александра Дудчака, при нынешнем росте цен даже хорошая пенсия не всегда может покрыть все расходы. «Тенденция работать на пенсии уже давно воплотилась в жизнь. Таким образом россияне обеспечивают себя и получают возможность помогать детям и внукам», — сказал эксперт в беседе с 360.ru.

Польза обществу и поиск себя Другую точку зрения выразила депутат Госдумы Светлана Бессараб. Она отметила, что тенденция совсем другая: за последние 10 лет количество работающих пенсионеров в России не увеличилось, а напротив, стало меньше.

В 2015 году у нас было больше работающих пенсионеров, чем в 2026-м, то есть постепенно это число сокращается. Другое дело, что многие люди пожилого возраста просто не хотят сидеть дома.

По словам Бессараб, не все из старшего поколения стремятся работать, однако практически все желают быть полезными обществу. Многие начинают заниматься волонтерством или благотворительностью. «Кто-то помогает бойцам СВО: готовит сухие блюда или плетет маскировочные сети. Кто-то занимается музыкой или учится рисовать. Просто люди перестали чувствовать себя стариками после 55-60 лет, они ищут себя и хотят делать то, что не успели в период, когда строили карьеру и растили детей», — подчеркнула собеседница 360.ru.

Депутат добавила, что многие профессии предполагают досрочный выход на пенсию. Например, работник МЧС может стать пенсионером еще до достижения 50 лет. «Конечно, он не хочет сидеть дома. Да, он не будет больше спасать людей на пожарах, но может продолжить работу в более спокойной обстановке», — пояснила Бессараб. Парламентарий подтвердила, что работодатели, несмотря на запрет дискриминации по возрасту, чаще отдают предпочтение старшему поколению, а не молодежи. Квалифицированные работники пенсионного возраста для них выглядят надежнее зумеров. Льготы и преимущества для работающих пенсионеров Бессараб отметила, что у работников-пенсионеров есть преимущества: многие работодатели включают в коллективные договоры специальные социальные гарантии для лиц старшего возраста. «Это могут быть доплаты за стаж работы на одном предприятии. Конечно, человек не хочет терять хорошую заработную плату, и решает поработать еще, например, год. Потом этот год плавно перетекает в два, в три и далее», — сказала она. Льготы предусмотрены и на уровне закона. Например, работающий пенсионер имеет право получить имущественные вычеты по расходам на приобретение или строительство недвижимости.

Также он в любое время может взять отпуск без сохранения зарплаты — независимо от причин, а при увольнении не обязан отрабатывать положенные в таких случаях две недели. Кроме того, работодатель обязан предоставить пожилому сотруднику два оплачиваемых дня на диспансеризацию. Продление активности и жизни Сразу после выхода на пенсию человек, как правило, не готов резко сократить свои потребности и жить исключительно на гарантированные государством выплаты, отметила в беседе с 360.ru социолог Анна Очкина. «Основным мотивом остается заработок. Если человеку 60-65 лет, у него еще могут быть живы очень пожилые родители, нуждающиеся в уходе, а дети еще не вполне самостоятельны, им нужно помогать с ипотекой. Пенсионеры в этом возрасте не могут отказаться от обязательств перед близкими. И сами хотят жить лучше», — пояснила эксперт. Однако материальная составляющая — это не все, ради чего пенсионеры идут работать. Профессиональная деятельность остается способом сохранить социальные связи и умственную активность. «Сохраняется мотивация следить за собой, общаться, быть активным. Также любовь к профессии имеет большое значение. Благородная, творческая занятость поддерживает человека на плаву и даже продлевает ему жизнь», — заключила Очкина.