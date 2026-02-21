В Совфеде рассказали, кто может выйти на пенсию досрочно

Сенатор Мельникова: медработники могут выйти на пенсию после 25 лет стажа в селе

Медицинские работники могут выйти на пенсию досрочно при выработке специального стажа 25 лет в сельской местности или 30 лет в городах. Об этом РИА «Новости» рассказала сенатор, экс-глава отделения Соцфонда по Псковской области Наталья Мельникова.

«Если медицинский работник имеет стаж в сельской местности и в городе, то есть смешанный, необходимо выработать 30 лет», — пояснила политик.

Отдельные категории врачей, включая инфекционистов, патологоанатомов и рентгенологов, имеют право на ранний выход без пятилетней отсрочки. К моменту оформления необходимо также набрать минимум 30 пенсионных коэффициентов.

На досрочную пенсию могут также претендовать педагоги со стажем не менее 25 лет в учреждениях для детей.

«Досрочная пенсия назначается через пять лет после выработки 25-летнего стажа. Например, если 25 лет стажа выработаны в 2024 году, пенсия будет назначена в 2029 году», — добавила Мельникова.

