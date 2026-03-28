Россияне назвали желаемый размер пенсии

В сравнении с осенью 2026 года пенсионные ожидания россиян выросли на 7%, достойной считается сумма в 53,5 тысячи рублей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование SuperJob.

Запросы мужчин оказались выше, чем у женщин, 54,8 тысячи рублей против 52,4 тысячи. Самыми требовательными к выплатам оказались россияне старше 45 лет, которые считают достойной пенсию в 56,2 тысячи рублей.

Молодежь до 35 лет готова довольствоваться выплатой 50,8 тысячи рублей, а респонденты от 35 до 45 лет — 55,8 тысячи рублей.

По размеру желаемой выплаты лидирует Москва — 57,9 тысячи рублей, на втором оказался Санкт-Петербург — 57,6 тысячи рублей, тройку замыкает Хабаровск — 55,4 тысячи рублей.

Всего в опросе приняли участие 1600 жителей России.

