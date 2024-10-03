Правила игры оговариваются заранее. Психолог дала советы родителям детей-квадроберов

Наказывать родителей за увлечение детей квадробингом — странно. Это движение обладает множеством плюсов, если поведение квадроберов не выходит за рамки дозволенного. Об этом 360.ru рассказала детский и семейный психолог Олеся Покусаева.

Наказывать — странно

Квадробинг — действительно модное течение, о котором много говорят в том числе в СМИ. Это повышает вовлеченность детей в субкультуру. Но неформальные движения были в каждом поколении, напомнила специалист.

«Родители несут ответственность только в случае агрессивных выходок [детей]. <…> А просто за то, что ребенок увлекается квадробингом — странно наказывать за это родителей, потому что для подростков крайне важно быть включенными в социум. И для них социум больше значимости имеет уже именно в подростковом возрасте, чем родительская семья», — объяснила психолог.

По ее словам, увлечение детей квадробингом идет четко с одобрения родителей. Иногда поведение квадроберов и даже самих взрослых выходит за рамки разумного. Дети кусаются и лают, а родители выгуливают их на поводке.

«Если у нас какие-то идут агрессивные и прочие вещи, то, конечно, это категорически запрещать и водить уже к психологам, потому что сами родители в данном случае не справляются», — посоветовала Покусаева.