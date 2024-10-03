Правила игры оговариваются заранее. Психолог дала советы родителям детей-квадроберов
Психолог Покусаева: странно наказывать родителей за увлечение детей квадробингом
Наказывать родителей за увлечение детей квадробингом — странно. Это движение обладает множеством плюсов, если поведение квадроберов не выходит за рамки дозволенного. Об этом 360.ru рассказала детский и семейный психолог Олеся Покусаева.
Наказывать — странно
Квадробинг — действительно модное течение, о котором много говорят в том числе в СМИ. Это повышает вовлеченность детей в субкультуру. Но неформальные движения были в каждом поколении, напомнила специалист.
«Родители несут ответственность только в случае агрессивных выходок [детей]. <…> А просто за то, что ребенок увлекается квадробингом — странно наказывать за это родителей, потому что для подростков крайне важно быть включенными в социум. И для них социум больше значимости имеет уже именно в подростковом возрасте, чем родительская семья», — объяснила психолог.
По ее словам, увлечение детей квадробингом идет четко с одобрения родителей. Иногда поведение квадроберов и даже самих взрослых выходит за рамки разумного. Дети кусаются и лают, а родители выгуливают их на поводке.
«Если у нас какие-то идут агрессивные и прочие вещи, то, конечно, это категорически запрещать и водить уже к психологам, потому что сами родители в данном случае не справляются», — посоветовала Покусаева.
Что делать родителям
Если родители поддерживают ребенка в его увлечении, они должны заранее установить правила игры.
«Они должны проговорить: окей, ты хочешь быть как твои сверстники, увлекаться квадробингом. Правила у нас такие: никаких агрессивных выпадов не делаем, да, животные могут вести себя по-разному, но ты не животное, ты играешь в животное, ты не можешь быть животным. <…> Проговорить заранее: если какая-то от тебя будет выходка или кто-то со мной этим поделится, тебе будет это запрещено раз и навсегда. <…> Правила игры оговариваются до начала игры», — сказала психолог.
Также родитель должен подчеркнуть, что не будет гулять с ребенком на поводке и не станет давать ему корм для животных, добавила эксперт.
Плюсы квадробинга
Квадробинг — довольно безобидная игровая форма, считает Покусаева.
«Это неплохое времяпрепровождение на улице опять же, а не сидеть за компьютером и гаджетами бесконечными. То есть в этом есть и позитивные стороны, которые мало кто рассматривает. Дети изучают повадки животных — им же надо подражать этому животному. Они достаточно много активно двигаются, что для нынешних детей крайне важно. И они, к счастью, в этот момент практически без гаджетов», — перечислила эксперт.
Депутат ГД Сергей Колунов ранее призвал ввести ответственность для родителей детей квадроберов. Идею поддержали в Совфеде. Парламентарий Яна Лантратова выступила против такой меры и назвал квадроберство ответственностью общества.