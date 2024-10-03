Родителей детей-квадроберов предложили наказывать

Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил ввести уголовную и административную ответственность для родителей детей-квадроберов. Документ появился в распоряжении РИА «Новости» .

Парламентарий направил обращение в аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка на имя омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Колунов предложил разработать меры ответственности, включающие лишение родительских прав.

«Прошу вас оказать содействие в запрете движения „квадробинг“ и разработке мер ответственности по данному вопросу», — написал Колунов.

По его словам, в России зафиксировали резкий рост случаев «квадробинга». В адрес депутатов ежедневно поступают жалобы от избирателей.

Протоиерей Сергей Лепин из Белоруссии ранее заступился за представителей субкультур квадроберов и хоббихорсеров. Он напомнил, что в прошлом неформалы впоследствии становились священниками.