В Совфеде поддержали идею об ответственности для родителей квадроберов

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков поддержал идею наказывать родителей, если их дети занимаются квадробикой. Свое мнение он высказал в Telegram-канале .

«Люди-кошки, люди-собаки и прочая живность такого рода пусть по Сан-Франциско и Нью-Йорку гуляет. Без нас», — написал сенатор.

Он назвал подобное добровольной деградацией и утратой личности.

При этом уполномоченная по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова, наоборот, заявила, что необходимости запрещать субкультуру нет. Она призвала меньше обращать на квадроберов внимания, чтобы не пробуждать интерес.

Квадробика — субкультура, последователи которой подражают облику и действиям животных.