Лают на уроках и гадят в лифтах. Квадроберство назвали проблемой общества
Депутат ГД Лантратова назвала квадроберство проблемой общества
Ответственность за пропаганду квадроберства должна быть в СМИ, фильмах и интернете, заявила 360.ru депутат Госдумы Яна Лантратова. Она не поддержала идею ввести ответственность для родителей детей-квадроберов.
«Мы, напротив, их должны поддержать. Это не проблема родителей, это проблема общества. Поэтому решать ее мы должны вместе, не перекладывая вину на одну из сторон, ответственных за воспитание детей», — подчеркнула парламентарий.
По ее словам, квадроберство стало серьезный проблемой для некоторых родителей. Все чаще поступают сообщения, в которых родители рассказывают, что увлечение ребенка оказалось не таким уж безобидным, как изначально казалось.
Некоторые подростки днями отказываются снимать маски, лают на уроках и даже кусают одноклассников, ходят в туалет в лифтах и на лестничных площадках.
Яна Лантратова
депутат ГД
Это происходит в том возрасте, когда такие игры являются уже патологическим увлечением, добавила Лантратова. Психологи отмечают, что нормой это может считаться до девяти лет, но модным движение считается и у взрослых ребят.
«Думаю, именно популярность квадроберства можно обсудить в эту сессию на „Всероссийском родительском собрании“, которое традиционно организует наша фракция с участием учителей, родителей, представителей Минздрава, Рособрнадзора, Минпросвещения, Минкультуры и экспертов», — сообщила парламентарий.
По ее словам, «сторонники» движения в числе популярных блогеров отрабатывают зарубежные гранты, пропагандируя квадроберство.
«Интересно, что популярность квадроберства в последнее время растет именно в России и на Украине», — резюмировала Лантратова.
Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил ввести уголовную и административную ответственность для родителей детей-квадроберов. Идею поддержал член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков.