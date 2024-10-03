Лают на уроках и гадят в лифтах. Квадроберство назвали проблемой общества

Ответственность за пропаганду квадроберства должна быть в СМИ, фильмах и интернете, заявила 360.ru депутат Госдумы Яна Лантратова. Она не поддержала идею ввести ответственность для родителей детей-квадроберов.

По ее словам, квадроберство стало серьезный проблемой для некоторых родителей. Все чаще поступают сообщения, в которых родители рассказывают, что увлечение ребенка оказалось не таким уж безобидным, как изначально казалось.

«Мы, напротив, их должны поддержать. Это не проблема родителей, это проблема общества. Поэтому решать ее мы должны вместе, не перекладывая вину на одну из сторон, ответственных за воспитание детей», — подчеркнула парламентарий.

Некоторые подростки днями отказываются снимать маски, лают на уроках и даже кусают одноклассников, ходят в туалет в лифтах и на лестничных площадках.

Это происходит в том возрасте, когда такие игры являются уже патологическим увлечением, добавила Лантратова. Психологи отмечают, что нормой это может считаться до девяти лет, но модным движение считается и у взрослых ребят.

«Думаю, именно популярность квадроберства можно обсудить в эту сессию на „Всероссийском родительском собрании“, которое традиционно организует наша фракция с участием учителей, родителей, представителей Минздрава, Рособрнадзора, Минпросвещения, Минкультуры и экспертов», — сообщила парламентарий.

По ее словам, «сторонники» движения в числе популярных блогеров отрабатывают зарубежные гранты, пропагандируя квадроберство.

«Интересно, что популярность квадроберства в последнее время растет именно в России и на Украине», — резюмировала Лантратова.

Депутат Госдумы Сергей Колунов предложил ввести уголовную и административную ответственность для родителей детей-квадроберов. Идею поддержал член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Пушков.