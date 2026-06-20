Праздник с 1100-летней историей. Как в Казани отметят Сабантуй

В Казани 20 июня широко отпразднуют Сабантуй. Президент России Владимир Путин даже предложил гостям саммита Россия — АСЕАН задержаться в городе, чтобы побывать на мероприятии. Подробнее о празднике с более чем тысячелетней историей — в материале 360.ru.

История Сабантуя

Слово «сабантуй» в переводе с тюркских языков означает «праздник плуга». Он знаменует окончание весенних полевых работ у татар и башкир. Люди благодарят природу и просят ее даровать им новый хороший урожай. Сабантуй празднуют народы, которые исповедуют в России ислам, но сам праздник еще доисламский. Первое упоминание о нем встречается в записках арабского путешественника Ибн Фадлана о его поездках в Булгар в начале Х века, рассказал 360.ru историк-религиовед Николай Сапелкин.

Фото: Oleg Spiridonov/Business Online / www.globallookpress.com

Разные группы тюркских народов праздновали Сабантуй кто когда: до начала весенних посевных работ, после окончания вспашки, даже после завершения посевной кампании. Сейчас праздник зафиксировался как майско-июньский, но до сих пор разные народы — чуваши, буряты, татары — отмечают его в разное время. В Татарстане празднование традиционно проходит в три этапа: вначале в деревнях и селах, неделей позже — в городах, кроме столицы, а в третью субботу или воскресенье — в Казани, и это главный праздник.

Традиции

Большинство традиций Сабантуя сохранились еще с доисламских времен. Это угощение гостей кашей, обливание водой и, конечно, национальная борьба на поясах (кушаках) — куреш, или корэш. Соперники держат друг друга за пояса и производят броски, используя туловище и ноги. Бороться лежа нельзя. Тот, кто бросил соперника на спину, побеждает. В России корэш имеет статус официального вида спорта, в котором проходят отдельные чемпионаты. Соревнования по корэш традиционно являются кульминацией Сабантуя. Победителя награждают ценными призами.

Фото: РИА «Новости»

Проходят также шуточные соревнования народного происхождения: гонки для женщин с полными ведрами на кромыслах, бег с яйцом на ложке. Многие конкурсы — перетягивание каната, палок — имеют силовой характер. Это связано с тем, что праздник аграрный и на нем нужно было показать свою «молодецкую удаль». И, разумеется, не обходится без песен и танцев, хороводов, ярмарок ремесел. На Сабантуе мулла произносит особую молитву о плодородии земли, изобилии урожая.

Переносное значение слова «сабантуй»

У славянских и тюркских народов никогда не было культурных противоречий — наблюдалось взаимопроникновение культур. Русские люди с удовольствием присоединялись к празднованию Сабантуя — веселились, общались и молились о хорошем урожае. Название праздника в России прижилось, но часто употребляется в переносном смысле — в значениях «беспорядок и сумятица», «шумное застолье».

Мы взяли очень много слов и из тюркского языка и из западных языков либо в изначальном значении, либо дав им какой-то новый смысл, приспособив под собственные нужды и потребности. Еще в XIX веке бытовало выражение «устраиваем сабантуй» — значит, «устраиваем большой праздник». Но Сабантуй — это не вакханалия, он имеет очень четкие правила. Соответственно, если мы празднуем личный сабантуй, с маленькой буквы, там тоже не должно быть ничего такого, за что будет стыдно наутро. Николай Сапелкин Писатель-публицист, историк-религиовед, общественный деятель

Как пройдет Сабантуй в Казани

Субботние гуляния начнутся в 09:00 и продолжатся до 18:00. Основными площадками станут березовые рощи в поселках Мирный и Дербышки и лесопарк «Лебяжье». В программе — театрализованные постановки о традициях и ценностях татарского народа и отмечании Сабантуя, выставки национальных костюмов, викторины и конкурсы, концерты, танцевальные программы с подарками для детей, мастер-классы по народным промыслам, традиционной кухне и местным играм.

Фото: Oleg Spiridonov/Business Online / www.globallookpress.com

На празднике будут действовать фотозоны, кафе, сувенирные лавки, ярмарка национальной гастрономии. В Дербышках пройдет соревнование по корэш, победитель которого получит автомобиль Lada Granta. Подробная программа мероприятий есть на сайте мэрии Казани.

Приглашение от Путина

За несколько дней до Сабантуя в Казани прошел первый с 2018 года очный саммит Россия — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). На нем обсуждались возможности расширения экономического сотрудничества, вопросы энергетической и продовольственной безопасности и другие. В столице Татарстана собрались делегации из 11 стран. Это Бруней, Вьетнам, Малайзия, Восточный Тимор, Камбоджа, Лаоса, Индонезия, Мьянма, Таиланд, Сингапур и Филиппины. В заявлении для СМИ, сделанном по итогам саммита, президент России Владимир Путин предложил участникам задержаться на пару дней ради Сабантуя. «Уверен, яркая, разнообразная программа этих торжеств произведет впечатление», — подчеркнул он. Российский лидер отметил, что его страна всегда рада зарубежным гостям и их интересу к ее истории, культуре и богатым народным традициям.